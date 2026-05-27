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Nuevo León

Riqueza Sostenible beneficia familias de Guadalupe

El secretario del Trabajo informó que se brindaron servicios como la inscripción a programas de apoyo al emprendedor y bolsa de empleo

  • 27
  • Mayo
    2026

El Gabinete de Riqueza Sostenible acudió a las calles del municipio de Guadalupe para desplegar recorridos casa por casa para escuchar a los vecinos y canalizar sus necesidades.

Personal de las secretarías que conforman el gabinete benefició a vecinos de la colonia 25 de noviembre con programas y servicios gubernamentales, así como también de organismos participantes.

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El secretario del Trabajo y coordinador de este gabinete, Federico Rojas Veloquio, informó que se brindaron servicios como: inscripción a programas de apoyo al emprendedor, becas, bolsa de empleo, gestión para el pago de servicios de organismos invitados, entre otros.

"Con esto queremos llevarles todo lo que hacemos en el gobierno porque nos dedicamos a trabajar con ustedes. Guadalupe es la ciudad más importante porque es la sede del mundial. Siéntanse muy orgullosos de ser Guadalupenses”, expresó el funcionario estatal".

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Estos son los servicios brindados por el gabinete de Riqueza Sostenible

Estuvieron presentes brindando sus servicios las siguientes dependencias: 

Secretaría del Trabajo

  • Bolsa de empleo
  • Cursos y capacitaciones
  • Defensa al trabajador    
  • Becas para estudiar inglés

Secretaría de Movilidad

  • Descarga la APP Urbani

Secretaría de Turismo

  • Cortesías para parques como: Asta Bandera, Grutas de García, y Cola de Caballo
  • Orientación para el programa Ser Turista

Agua y Drenaje de Monterrey

  • Convenios para pagos en liquidación
  • Contratación
  • Descuentos

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

  • Pases para el Parque La Estanzuela y noches en el Hotel El Cuchillo

Secretaría de Economía

  • Apoyo a PYMES
  • Programa Hecho en Nuevo León

Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario

●    Entrega de producto cítrico proporcionado por productores locales

Secretaría de Medio Ambiente

●    Entrega de regaderas ahorradoras
●    Entrega de arboles
●    Denuncia de maltrato animal

Instituto de la Vivienda de Nuevo León

●    Información y orientación sobre: escrituración, traspasos, cancelaciones, regularización, asignación de lote, programa de vivienda para el bienestar

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos

●    Recolección de residuos

Registro Civil

Expedición de actas de matrimonio, nacimiento y defunción
●    Instituto de la Juventud
●    Atención y orientación para jóvenes

Instituto de Defensoría Publica

●    Asesoría legal

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