Nacional

Confirma Sheinbaum que no hay colaboración con la DEA

La presidenta negó que exista una colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos desmintiendo así la versión sostenida por la agencia

  • 22
  • Agosto
    2025

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, negó que exista una colaboración oficial entre el Gobierno de México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desmintiendo así la versión sostenida por la agencia norteamericana.

"Ya no voy a entrar en debate con la DEA"

"Nosotros hay lo que hay, no hay más", afirmo.

La aclaración se produce tras recientes publicaciones de la DEA, en las que se refieren a una “cooperación sin precedentes” con el gobierno mexicano en materia de combate al narcotráfico. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida en repetidas ocasiones por las autoridades federales mexicanas.

"El secretario de Relaciones Exteriores hablo con el embajador de Estados Unidos, en el sentido que la información que den las instituciones del gobierno de Estados Unidos pues tiene que estar dentro del acuerdo de coordinación."

La contradicción entre ambos gobiernos se mantiene. De un lado, la DEA insiste en que existe coordinación activa; del otro, el Ejecutivo mexicano lo niega categóricamente.

Este desencuentro no es nuevo, pero cobra relevancia en medio de operativos binacionales recientes y del debate sobre el papel de agencias extranjeras en territorio nacional.

El jueves, Terry Cole, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), destacó la “disposición sin precedentes” de México para colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que el gobierno mexicano negó la existencia de una operación conjunta en la frontera.

“Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible”, declaró Cole en entrevista con Fox News.

 

 


Comentarios

