México advierte de seis playas donde no es seguro nadar

Las autoridades sanitarias y ambientales de México emitieron una alerta este viernes tras confirmar que seis playas del país no son aptas para el uso recreativo durante la presente temporada vacacional de invierno. Según el reporte oficial, estos destinos superaron los límites permitidos de bacterias, representando un riesgo potencial para la salud de los bañistas.

Resultados del monitoreo 2025

De acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, realizado de forma conjunta por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estas seis playas rebasaron el límite máximo de 200 enterococos por cada 100 mililitros (NMP/100mL), criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las playas señaladas como un riesgo sanitario son:

Tijuana: Tijuana (Baja California)

Jalisco: Mismaloya

Sonora: El Veneno/Miramar y San Francisco

Tamaulipas: Barra del Tordo

Veracruz: José Martí

Una mejora respecto al verano

A pesar de la alerta en estos puntos específicos, el panorama general es positivo para el turismo nacional. Las dependencias informaron que el 98 % de los litorales mexicanos están limpios.

De las 289 playas analizadas en los 17 estados costeros, 283 resultaron aptas, lo que representa una mejora significativa en comparación con el monitoreo del pasado 17 de julio, cuando se contabilizaron 16 playas contaminadas.

"Se realizaron 2,233 análisis de muestras de agua en los destinos de mayor afluencia para garantizar la seguridad de los vacacionistas", detallaron las autoridades.

Acciones y expectativas turísticas

La Cofepris anunció que, en conjunto con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), se implementarán acciones inmediatas de saneamiento en las zonas afectadas para recuperar las condiciones óptimas de salubridad a la brevedad.

Este operativo de vigilancia cobra especial relevancia ante la expectativa de que cerca de cinco millones de turistas nacionales e internacionales visiten las costas mexicanas este diciembre, lo que representa un crecimiento del 5 % respecto al cierre de 2024.

