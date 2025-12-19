Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Playa_archivo_ec535e589b
Nacional

México advierte de seis playas donde no es seguro nadar

De las 289 playas analizadas en los 17 estados costeros, 283 resultaron aptas, lo que representa una mejora significativa en comparación con el monitoreo pasado

  • 19
  • Diciembre
    2025

Las autoridades sanitarias y ambientales de México emitieron una alerta este viernes tras confirmar que seis playas del país no son aptas para el uso recreativo durante la presente temporada vacacional de invierno. Según el reporte oficial, estos destinos superaron los límites permitidos de bacterias, representando un riesgo potencial para la salud de los bañistas.

Resultados del monitoreo 2025

De acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, realizado de forma conjunta por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estas seis playas rebasaron el límite máximo de 200 enterococos por cada 100 mililitros (NMP/100mL), criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las playas señaladas como un riesgo sanitario son:

  • Tijuana: Tijuana (Baja California)
  • Jalisco: Mismaloya
  • Sonora: El Veneno/Miramar y San Francisco
  • Tamaulipas: Barra del Tordo
  • Veracruz: José Martí

playa-tamps.jpg

Una mejora respecto al verano

A pesar de la alerta en estos puntos específicos, el panorama general es positivo para el turismo nacional. Las dependencias informaron que el 98 % de los litorales mexicanos están limpios.

De las 289 playas analizadas en los 17 estados costeros, 283 resultaron aptas, lo que representa una mejora significativa en comparación con el monitoreo del pasado 17 de julio, cuando se contabilizaron 16 playas contaminadas.

"Se realizaron 2,233 análisis de muestras de agua en los destinos de mayor afluencia para garantizar la seguridad de los vacacionistas", detallaron las autoridades.

Acciones y expectativas turísticas

La Cofepris anunció que, en conjunto con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), se implementarán acciones inmediatas de saneamiento en las zonas afectadas para recuperar las condiciones óptimas de salubridad a la brevedad.

Este operativo de vigilancia cobra especial relevancia ante la expectativa de que cerca de cinco millones de turistas nacionales e internacionales visiten las costas mexicanas este diciembre, lo que representa un crecimiento del 5 % respecto al cierre de 2024.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9829c93d_af43_4a1c_b7ca_4838e79cd430_25c87ef801
Crece demanda hotelera en Tula por temporada decembrina
EH_CONTEXTO_4_0ceaa4e2c9
CNOG respalda acciones efectuadas contra gusano barrenador
46ce95d7_e7a4_4557_afbe_c30ec4eb1d01_c664b16351
Reynosa denuncia mala calidad del agua y aumento en tarifas
publicidad

Últimas Noticias

a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×