Ricardo Arjona regresa a México tras años de ausencia

Ricardo Arjona es de los cantantes latinoamericanos más emblemáticos y que tiene detrás una cantidad llena de éxitos en su carrera musical que lo describen como un artista en todos los sentidos.

Arjona cuenta con más de 40 años de carrera en la industria musical y su calidad artística ha sido en parte emblemática para un gran sector del pueblo latinoamericano y del mundo en general, Ricardo ha grabado y escrito más de 22 álbumes, 200 canciones 20 millones de discos vendidos y una gran cantidad de premios que lo han catapultado como un artista nato, obteniendo premios de las grandes franquicias de la música como los Billboard, Grammy, Grammy Latino, ASCAP entre otras más.

Su retiro de los escenarios

En 2023 Arjona empezó con su tour llamado "Blanco y Negro" donde estuvo recorriendo por gran parte del mundo, cantando en más de 150 ocasiones por todo Estados Unidos, gran parte de México y Latinoamérica, su último concierto fue en Santiago de Chile en diciembre del 2023, terminando dicho concierto por medio de sus redes sociales aclaró que tuvo que retirarse de los escenarios por tiempo indefinido debido a un problema médico.

Durante su gira, Arjona presento diversos problemas en su columna que lo obligaron a operarse y retirarse de inmediato de los escenarios; sin embargo, Arjona prefirió infiltrarse la columna en 6 ocasiones para culminar de manera cuidadosa el tour y posteriormente realizarse una intervención quirúrgica.

Arjona ha declarado en entrevistas que este problema en su columna no fue repentina, sino que fue un malestar por lo cual el cantante estuvo arrastrando por más de 20 años, lamentablemente para el cantautor durante su ultima gira su cuerpo no pudo resistir más y necesitaba operarse de inmediato.

El artista fue operado en dos ocasiones desde la ciudad de Barcelona, donde le colocaron dos tornillos, al principio de su recuperación Arjona paso por una complicación médica, que incluso estuvo a punto de perder la vida, esto pasó días después de su segunda cirugía donde sufrió un coágulo pulmonar y complico la fase inicial de la recuperación.

Arjona fue visto en los inicios del 2024 en silla de ruedas como parte de su recuperación, la rehabilitación del cantante duro aproximadamente 11 meses, de los cuales el mismo ha declarado como una pesadilla.

En la actualidad Arjona ya está totalmente recuperado y se siente listo y entusiasmado para volver a los escenarios en este tour que genera demasiada expectativa por sus fans a lo largo del mundo.

El basquetbol, su primera pasión

El cantautor no siempre estuvo en relación con el mundo artístico, ya que desde muy joven empleó su gusto por el deporte, Arjona fue jugador del equipo 'Leones de Marte' y seleccionado nacional de Guatemala.

Se desempeñaba como alero y en algunas ocasiones como escolta, muchos mencionan que tenía un estilo muy dinámico y ultraofensivo a la hora de botar la pelota dentro del terreno de juego.

Arjona sustentó un récord que no pudo ser superado desde 1987 hasta 2005, tuvieron que pasar 18 largos años para que el récord pudiera ser superado, el cantautor anotó 79 puntos en un solo partido en el ámbito profesional, llamando la atención de diferentes medios de comunicación que lo catalogaban como un gran prospecto para el deporte de Guatemala, aunque con el paso del tiempo parece ser que el destino le tenía preparado algo mejor.

Arjona regresa a México

Tras dos largos años de ausencia desde su último concierto en el 2023, Arjona ha puesto felices a sus fans, ya que a través de sus redes sociales, ha publicado su regreso a los escenarios y que mejor manera que regresar en el nada más y nada menos que en el coloso de Santa Úrsula

"El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más" declaró el cantautor en su cuenta de instagram.

Así que todo pinta para que el Cantante de origen Guatemalteco haga su esperado regreso para el 2026 en territorio azteca, la fecha oficial aún no se ha dado a conocer, pero con esta publicación el cantante da a entender que sus fans deben de estar al pendiente de sus redes sociales para saber en qué fecha cantará para que sus fans adquieran sus boletos para este regreso esperado.

