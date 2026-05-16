Controlan incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante la madrugada de este sábado se registró un incendio en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, mientras trabajadores realizaban labores de mantenimiento en tanques de almacenamiento de residuo de vacío.

De acuerdo con la empresa estatal, alrededor de la medianoche se detectó una flama en la parte exterior de uno de los tanques, situación que fue controlada de inmediato mediante protocolos de seguridad y operación.

Pemex asegura operación normal y sin riesgos

La paraestatal destacó que el incidente no dejó personas lesionadas, ni representó riesgo para empleados, instalaciones o comunidades cercanas.

"Durante estas labores, alrededor de la medianoche, se registró una flama en el exterior de uno de los tanques, situación que fue controlada de inmediato conforme a los protocolos operativos y de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos", afirmó la paraestatal.

Además, aseguró que las operaciones de la planta continúan con normalidad, descartando afectaciones a la producción o interrupciones mayores en uno de los complejos energéticos más relevantes del país.

📍Pemex reporta operación normal durante maniobras de mantenimiento en Refinería Olmeca.



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Aunque el incendio fue controlado, videos difundidos en redes sociales mostraron llamas visibles desde el exterior del complejo, así como activación de sirenas dentro de la refinería.

Habitantes de zonas cercanas reportaron haber escuchado las alertas durante la madrugada, lo que generó preocupación temporal entre la población.

Se suma a una serie de incidentes recientes

Este nuevo siniestro se agrega a otros eventos registrados en la Refinería Olmeca desde su entrada en operación en 2024, incluyendo retrasos técnicos, paros y accidentes.

El pasado 17 de marzo, un incendio en la periferia del complejo dejó cinco personas fallecidas, mientras que el 9 de abril se reportó otro incidente sin víctimas.

La refinería, considerada una obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido clave en la estrategia de soberanía energética nacional, pero también ha enfrentado cuestionamientos por seguridad operativa y desempeño técnico.

A ello se suma el operativo de contención ambiental iniciado el 22 de marzo tras reportarse presencia de hidrocarburos en inmediaciones del complejo.

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