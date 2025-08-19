Cerrar X
Nacional

Sheinbaum niega acuerdo con la DEA sobre 'Proyecto Portero'

La mandataria aclaró que la única cooperación vigente con EUA será un convenio próximo a firmarse con el Departamento de Estado, basado en respeto y soberanía

  • 19
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que México tenga un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), tras el anuncio del “Proyecto Portero”, una estrategia contra cárteles.

La mandataria aclaró que la única cooperación vigente con Washington será un convenio próximo a firmarse con el Departamento de Estado, basado en respeto y soberanía.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta rechazó que exista colaboración formal con la DEA para la operación denominada “Proyecto Portero”.

“Ellos emitieron un comunicado, pero no sabemos con base en qué. No hay ningún acuerdo con la DEA ni con instituciones de seguridad. Lo único que ocurrió es que un grupo de policías de la SSPC asistió a un taller en Texas, nada más”, puntualizó.

Acuerdo será con el Departamento de Estado

Sheinbaum subrayó que en materia de seguridad bilateral, el único pacto previsto es con el Departamento de Estado de EUA y será firmado en las próximas semanas.

Este convenio, dijo, estará regido por principios de soberanía, respeto territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación, lo que significa que cada país operará en su propio territorio.

El anuncio de la DEA

El comunicado de la DEA sostuvo que el “Proyecto Portero” busca atacar a los llamados “guardianes” de los cárteles, es decir, los operadores que controlan corredores de contrabando en la frontera sur de EUA.

Según la agencia estadounidense, estos grupos son pieza clave en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, además de garantizar el flujo de armas y dinero en dirección a México.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal, remarcó que la relación con agencias de seguridad estadounidenses se limita a lo estipulado por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

“No validamos algo que no haya sido consultado con el Gobierno de México”, afirmó al rechazar categóricamente el supuesto acuerdo.


Comentarios

