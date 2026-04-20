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Nacional

Denuncia familiares a Fiscalía de montar pruebas en caso Edith

La Fiscalía agregó que mantiene una investigación abierta para determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas

  • 20
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que la imputación contra Juan Jesús “N” por el feminicidio de Edith Guadalupe está respaldada por indicios biológicos y hallazgos periciales que lo vinculan directamente con el crimen, mientras que familiares del acusado denunciaron la presunta fabricación de pruebas.

En un comunicado, la Fiscalía informó que cuenta con evidencia técnica que apunta a la participación del imputado, entre ella, datos que indican que las cámaras de videovigilancia del inmueble donde ocurrieron los hechos se encontraban desconectadas durante el periodo en que la víctima ingresó.

De acuerdo con la dependencia, el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad, lo que le habría permitido manipularlo. Además, señaló que los elementos de prueba serán reforzados con nuevas diligencias, incluyendo confrontas genéticas, una vez que se obtenga autorización judicial.

La autoridad también desmintió la autenticidad de un video difundido en redes sociales, al precisar que el material corresponde al 7 de abril —ocho días antes de la desaparición— y que la mujer que aparece en las imágenes no es la víctima.

La Fiscalía agregó que mantiene una investigación abierta para determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como posibles vínculos con otros delitos relacionados con mujeres o con el inmueble.

Un juez de control calificó de legal la detención de Juan Jesús N, quien permanecerá en el Reclusorio Norte.

La búsqueda se efectuó en la Ciudad de México

El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio en donde fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe, después de días de búsqueda.


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