México impulsa primera ley de IA bajo concepto de 'neuroderechos'

México avanza hacia la creación de su primera Ley de Inteligencia Artificial con una propuesta legislativa que incorpora por primera vez el concepto de “neuroderechos”, un marco orientado a proteger a las personas frente a posibles afectaciones de la IA sobre la mente, las emociones y los procesos cognitivos.

La iniciativa, impulsada por senadores de todas las bancadas, plantea la creación de una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial que podrá dictar medidas cautelares cuando exista riesgo de afectación a derechos fundamentales, así como posibles daños graves derivados del uso de estas tecnologías.

El proyecto establece que, en casos donde se detecten discriminación, sesgos, opacidad o fallas críticas en sistemas de IA, la autoridad podrá intervenir de forma preventiva e incluso dar vista a la Fiscalía General de la República si los hechos pudieran constituir un delito.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la protección frente a la manipulación digital.

La iniciativa clasifica como infracción “gravísima” el uso de inteligencia artificial para la manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a principios democráticos, así como la generación y difusión de contenidos falsos o sintéticos sin consentimiento.

En este punto se incluye el combate a los llamados deepfakes, especialmente aquellos de carácter sexual o íntimo, así como cualquier contenido utilizado para humillar, acosar, extorsionar o ejercer violencia digital, con énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La propuesta también introduce de manera explícita el concepto de "neuroderechos", entendidos como la protección de la identidad personal, la privacidad mental, la integridad cognitiva, la autonomía de la voluntad y la libertad de pensamiento frente a tecnologías capaces de intervenir en procesos neuronales o mentales.

El artículo correspondiente detalla que estos derechos buscan anticiparse a los riesgos derivados de la convergencia entre inteligencia artificial y neurotecnologías, incorporando un enfoque preventivo frente a posibles interferencias no consentidas en la mente humana.

Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia en redes sociales, donde usuarios han cuestionado posibles riesgos de censura derivados de la tipificación de la manipulación cognitiva o política como infracción grave, así como la eventual inclusión de sanciones penales sin definiciones plenamente delimitadas.

Neuroderechos, el nuevo blindaje frente a la era de la IA

¿Qué son: Derechos emergentes que buscan proteger la mente humana frente a tecnologías capaces de influir o intervenir en procesos cognitivos, emocionales o neuronales.

¿Qué protegen: Incluyen la privacidad mental, la integridad cognitiva, la autonomía de la voluntad, la libertad de pensamiento y la identidad personal.

¿Por qué surgen ahora: Ante el avance de la inteligencia artificial y las neurotecnologías, que podrían analizar, inferir o incluso influir en decisiones humanas a partir de datos cerebrales o patrones de conducta.

¿Qué propone la iniciativa en México: Reconocerlos legalmente dentro de la primera Ley de IA, con el objetivo de anticiparse a riesgos como manipulación digital, sesgos algorítmicos o interferencias no consentidas.

El punto más polémico: La posibilidad de sancionar el uso de IA para “manipulación cognitiva o política”, lo que ha generado debates sobre posibles riesgos de censura y límites a la libertad de expresión.

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