FGR destruye más de 832 kilos de droga en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de 832 kilogramos de estupefacientes en un predio ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, como parte de acciones contra el crimen organizado.

De acuerdo con la dependencia, las sustancias destruidas fueron aseguradas en operativos realizados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Predomina la metanfetamina entre lo incinerado

Entre los narcóticos destruidos se encontraban 830 kilos 29 gramos de clorhidrato de metanfetamina, además de dos kilos 100 gramos de heroína y 45 gramos de marihuana, todos vinculados a actividades delictivas.

El acto fue coordinado por el agente del Ministerio Público Federal, quien supervisó el proceso para garantizar la correcta destrucción de las sustancias.

Durante la incineración estuvieron presentes representantes del Órgano Interno de Control (OIC), así como peritos especializados en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes verificaron el tipo y peso de los narcóticos.

La FGR destacó que estas acciones forman parte de su estrategia permanente para evitar que drogas aseguradas regresen a las calles, reforzando así el combate a las organizaciones criminales en el país.

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