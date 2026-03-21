Derrame de hidrocarburos impacta 630 km del Golfo de México

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y más de 30 organizaciones civiles alertaron sobre el impacto de un derrame de hidrocarburos que ha contaminado más de 630 kilómetros del litoral en el Golfo de México, una situación que calificaron como “sumamente preocupante”.

De acuerdo con los reportes, la presencia de chapopote se ha extendido desde municipios del norte de Veracruz, como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, hasta Paraíso, en el sureste del país.

Las organizaciones señalaron que, hasta el momento, se han identificado al menos 51 sitios con presencia de hidrocarburo, de los cuales 42 se ubican en Veracruz y nueve en Tabasco. Sin embargo, advirtieron que en muchos de estos puntos las labores de limpieza no han comenzado o se concentran únicamente en playas de interés turístico.

En este contexto, criticaron la actuación de Petróleos Mexicanos y de autoridades locales y federales, al considerar que no existe una atención integral ni transparente sobre el alcance del daño ambiental.

Uno de los principales focos de preocupación es la falta de información sobre el impacto en los 125 arrecifes coralinos y rocosos que conforman el corredor arrecifal del Golfo de México, ecosistemas clave para la biodiversidad marina.

Las organizaciones advirtieron que el uso de dispersores químicos para atender el derrame podría generar efectos secundarios negativos en especies vulnerables como corales, moluscos y mamíferos marinos, además de afectar la biodiversidad en el fondo marino.

Afectaciones a comunidades y fauna

El derrame también ha impactado directamente a cerca de 16 mil familias que dependen de la pesca en estas costas, actividad que se ha visto severamente afectada por la contaminación.

Asimismo, se ha reportado la muerte de al menos seis tortugas marinas, dos delfines, un pelícano y otras especies, lo que refleja la magnitud del daño ecológico.

La situación es especialmente alarmante debido a la cercanía del inicio de la temporada de anidación de especies como la tortuga laúd, verde, caguama, carey y lora, todas clasificadas en peligro de extinción.

Las organizaciones denunciaron que hasta ahora no existe claridad sobre el origen del derrame ni sobre las acciones implementadas para su contención y el manejo de residuos peligrosos.

Además, alertaron sobre posibles riesgos a la salud de las comunidades costeras debido a la exposición a sustancias tóxicas derivadas del hidrocarburo.

Ante este panorama, exigieron que los responsables —incluyendo una posible empresa privada— asuman los daños y que las autoridades federales garanticen la supervisión, regulación y reparación de los impactos ambientales.

También hicieron un llamado a implementar estudios de riesgo, modelos de contención y mecanismos de transparencia que permitan informar adecuadamente a las comunidades afectadas.

“El desastre puede agravarse y requiere una atención urgente, coordinada y efectiva”, concluyeron.

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