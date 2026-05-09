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Nacional

Inaugura Sheinbaum primera etapa del canal principal de Navojoa

Durante el evento, la mandataria entregó 30 títulos de concesión, una medida que permitirá a ejidatarios y pequeños productores regularizar sus pozos de riego

  • 09
  • Mayo
    2026

En una jornada marcada por el compromiso con la soberanía alimentaria y la eficiencia hídrica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la primera etapa del Canal Principal de Navojoa. Esta obra, pilar del Programa Nacional de Agua para el Campo, proyecta un ahorro de hasta el 60 por ciento del recurso hídrico en la región.

Durante el evento, la mandataria entregó 30 títulos de concesión, una medida que permitirá a ejidatarios y pequeños productores regularizar sus pozos de riego y acceder a subsidios eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reduciendo significativamente sus costos operativos.

Tecnificación y eficiencia: Las metas del sexenio

La presidenta detalló que Sonora recibirá una inversión de 6 mil 500 millones de pesos (mdp) para infraestructura hidráulica, parte de una bolsa nacional de 70 mil mdp destinados a 15 proyectos prioritarios. "En nuestro sexenio vamos a tecnificar 250 mil hectáreas", afirmó Sheinbaum, subrayando que esta medida busca hacer el campo más rentable y productivo, permitiendo que el agua excedente se destine al consumo humano.

Efraín Morales López, director de la Conagua, precisó que además de los 3.5 km del canal principal, se rehabilitaron 10 km de canales secundarios y 70 compuertas. Estas mejoras permitirán un incremento del 25 por ciento en la producción de cultivos locales.

Alianza frente al cambio climático

Reconociendo que las altas temperaturas han golpeado la producción de trigo en la entidad, Sheinbaum propuso instalar una mesa de trabajo junto a la Secretaría de Agricultura, Conagua y productores para encontrar soluciones a largo plazo o alternativas de cultivo.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo agradeció la inversión de 6 mil 500 mdp, la cual se complementará con obras clave como el acueducto hacia Hermosillo y la rehabilitación de presas en las cuencas de los ríos Mátape y El Molinito para prevenir inundaciones en Empalme y Guaymas.

Finalmente, la presidenta cerró su gira reafirmando la postura de México ante sus vecinos del norte: "Hay algo que no se puede negociar, y eso es la soberanía nacional", sentenció, destacando que el desarrollo de los pueblos originarios y el fortalecimiento del campo son las bases de un México independiente.


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