Desarticula FGR banda delictiva conocida como 'El Caballito'

La Fiscalía General de la República desmanteló una red criminal dedicada al blanqueo de activos y fraude fiscal, conocida bajo el nombre de "Del Caballito". El golpe policial dejó un saldo de ocho personas detenidas, además del aseguramiento de múltiples inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de varios países.

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que este grupo era operado por personas físicas mediante despachos propios.

¿Cómo operaba el grupo delictivo?

A través de estas oficinas, los delincuentes diseñaban y comercializaban esquemas de evasión fiscal que ofrecían de manera directa a empresas legalmente constituidas.

El mecanismo delictivo consistía en utilizar al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada para emitir facturas falsas por conceptos de operaciones inexistentes. Dichos comprobantes amparaban ingresos de origen desconocido que luego se distribuían sin pagar los impuestos correspondientes, reduciendo la carga fiscal de los clientes.

Finalmente, los recursos ya blanqueados eran devueltos a los dueños de las compañías beneficiadas con el fin de ocultar el verdadero rastro del dinero.

¿En qué estados del país tenían presencia?

Para lograr desarticular esta estructura, la FGR desplegó a 440 elementos que ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles distribuidos en nueve estados del país.

Las acciones se concentraron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila debido al alcance interestatal de la organización.

Resultado del operativo: ocho detenidos y bienes decomisados

Entre los arrestados destacan Maikol "N" y Salvador "N", identificados como presuntos líderes, junto a Laura Belén "N", Luis "N" y Manuel "N". En la misma lista de detenciones de la dependencia federal figuran Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", todas puestas a disposición de las autoridades.

El decomiso incluyó once domicilios, catorce automóviles, dos motocicletas y un millón 90 mil 550 pesos en efectivo, según reportó la procuraduría.

También incautaron diversas monedas extranjeras: 17 mil 945 dólares, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

La FGR detalló que las compañías fachada tenían sedes en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, por lo que las investigaciones siguen abiertas.

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