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Internacional

Director de la OMS llega al epicentro de brote de ébola

El virus también llegó a Kivu del Norte y Kivu del Sur, provincias donde el grupo rebelde M23 reportó dos casos en las ciudades bajo su control.

  • 30
  • Mayo
    2026

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a Bunia, epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo. A pesar de contar con mejores instalaciones sanitarias y de la llegada de ayuda, el virus continúa superando la velocidad de la respuesta médica.

El directivo visitará centros de tratamiento y se reunirá con autoridades, trabajadores de salud y familias afectadas para coordinar las acciones de apoyo en la zona. Hasta el viernes se reportaron 906 casos sospechosos y 223 muertes en el Congo, mientras que la vecina Uganda ya confirmó nueve casos y un deceso.

Esta emergencia es causada por la variante Bundibugyo, un tipo de ébola que actualmente no cuenta con ningún tratamiento ni vacuna aprobados.

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Médicos Sin Fronteras advirtió que la respuesta no mantiene el ritmo de la propagación, señalando que nunca se habían registrado tantos casos tan rápido. La organización urgió a expandir las pruebas de diagnóstico de inmediato, acelerar el despliegue de personal y asegurar el acceso de suministros médicos.

Aunque los hospitales de Bunia lucen más organizados y equipados, los pacientes siguen llegando a toda hora y la tensión social va en aumento. Los trabajadores de salud enfrentan graves peligros y ya han sufrido tres ataques en clínicas por parte de residentes molestos con los protocolos funerarios.

La inseguridad empeora por los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas en Ituri y los conflictos con milicias étnicas que operan en la región.

El virus también llegó a Kivu del Norte y Kivu del Sur, provincias donde el grupo rebelde M23 reportó dos casos en las ciudades bajo su control.

Ante el riesgo, Uganda y Ruanda cerraron fronteras, mientras que Estados Unidos prohibió la entrada a viajeros que hayan visitado recientemente la zona afectada. Tedros calificó estas prohibiciones de viaje como "nada efectivas" y afirmó que estas medidas solo desalientan la transparencia de las naciones afectadas.


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