Descartan ampliar plazo para vincular líneas celulares con CURP

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que no habrá ampliación en el plazo para registrar las líneas de telefonía celular mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que los usuarios deberán completar el trámite antes del próximo 30 de junio para evitar la suspensión del servicio.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades para fortalecer el combate a delitos como la extorsión telefónica, el fraude y la suplantación de identidad.

Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, aseguró en una entrevista que la fecha límite está establecida en la ley y no existe posibilidad de prórroga.

“Es un plazo legal, está establecido en la ley. No lo tenemos sobre la mesa”, afirmó el funcionario al ser cuestionado sobre una posible ampliación para realizar el registro.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el pasado 27 de mayo ya se habían registrado 51.6 millones de líneas telefónicas en el país.

Recuerda que si no registras tu línea celular, perderás acceso a diferentes aplicaciones, incluidas las de mensajería instantánea, de bancos y algunas de la CDMX. 📲



No te quedes incomunicado, tienes hasta el 30 de junio. ¡Cada vez falta menos! ⏰



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¿Qué pasa si no registras tu línea?

La CRT advirtió que las personas que no vinculen su número celular con la CURP perderán temporalmente el servicio telefónico hasta cumplir con el trámite.

La suspensión implica que los usuarios no podrán:

Realizar llamadas

Recibir llamadas

Enviar mensajes SMS

Recibir mensajes SMS

Utilizar datos móviles o internet celular

Las únicas comunicaciones permitidas serán los mensajes enviados desde números de emergencia, incluida la Alerta Sísmica celular.

Registro se realiza con las compañías telefónicas

El trámite debe efectuarse directamente con la empresa proveedora del servicio móvil, la cual será responsable de recopilar, resguardar y proteger los datos personales de los usuarios.

Las autoridades señalaron que el registro puede realizarse vía internet, dependiendo de los mecanismos habilitados por cada compañía telefónica.

La CRT explicó que la vinculación de líneas celulares con la CURP busca fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante telefonía móvil.

Entre los principales ilícitos que se pretende combatir destacan:

Extorsión telefónica

Fraudes digitales

Robo de identidad

Uso de líneas anónimas para actividades ilícitas

Las autoridades insistieron en que la medida permitirá contar con mayor control sobre los números activos en el país y facilitará la identificación de usuarios en casos de investigación.

La dependencia recordó que el procedimiento es obligatorio y que la suspensión permanecerá vigente hasta que cada línea quede vinculada correctamente con la CURP del titular.

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