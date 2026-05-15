Destaca Sheinbaum cuatro récords turísticos en México en marzo

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes el crecimiento del turismo en México luego de que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, revelara que el país rompió cuatro récords históricos durante marzo de 2026 en distintos indicadores del sector.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que el país atraviesa uno de sus mejores momentos turísticos y afirmó que la estrategia federal para diversificar mercados internacionales ya comienza a reflejar resultados.

“En efecto, México está de moda. Este mes cumplimos cuatro récords históricos”, expresó Rodríguez.

Récord histórico de visitantes internacionales

La titular de Sectur informó que en marzo arribaron al país 9.37 millones de visitantes internacionales, cifra que representó un crecimiento de 11.9% respecto al mismo mes de 2025.

Además, México recibió 4.49 millones de turistas internacionales, es decir, viajeros que pernoctaron en territorio nacional, lo que significó un incremento de 7% anual.

“Estos récords son de hace 20 años”, subrayó la funcionaria al destacar la relevancia de las cifras alcanzadas.

Rodríguez Zamora señaló que el crecimiento turístico mexicano también superó a otros mercados internacionales relevantes.

Mientras España reportó un aumento de 3.3% y Estados Unidos de 3.6%, México alcanzó un crecimiento de 7.1% durante marzo.

Otro de los indicadores históricos correspondió al turismo de cruceros. Durante marzo llegaron a puertos mexicanos 1.30 millones de pasajeros, un aumento de 14.9% respecto al año anterior.

La derrama económica generada por este segmento alcanzó los $113.82 millones de dólares, cifra récord que representó un crecimiento de 17.7%.

“Estamos trabajando con las diferentes navieras para aumentar el gasto cuando bajan los cruceros en nuestros puertos”, explicó la secretaria.

Añadió que la estrategia busca fortalecer el consumo local, la venta de artesanías mexicanas y la incorporación de mayor proveeduría nacional en las embarcaciones turísticas.

México suma 26 millones de visitantes en el primer trimestre

En el acumulado de enero a marzo de 2026, México recibió 26 millones de visitantes internacionales, 10.2% más que en el mismo periodo del año pasado.

La derrama económica superó los $10 mil 287 millones de dólares, mientras que 12.66 millones de turistas internacionales permanecieron en el país durante ese trimestre.

Sectur también reportó que 31.14 millones de pasajeros viajaron en vuelos nacionales e internacionales, además de que 25.8 millones de mexicanos realizaron turismo interno hospedándose en hoteles.

“Hay que turistear, hay que invitar a todas las mexicanas y mexicanos a conocer la grandeza cultural, gastronómica y turística que tiene nuestro país”, afirmó Rodríguez Zamora.

Europa y Asia impulsan el crecimiento turístico

Uno de los puntos que destacó el gobierno federal fue la diversificación de mercados internacionales para reducir la dependencia del turismo estadounidense.

España registró un crecimiento de 34 por ciento en llegada de turistas a México; Colombia aumentó 23 por ciento; Italia 17 por ciento; Reino Unido 16.4 por ciento y Francia 15.5 por ciento.

Además, Brasil incrementó 9.6 por ciento gracias al visado electrónico, mientras Corea del Sur creció 6.2 por ciento.

“El mercado europeo está siendo una de las grandes motivaciones por conocer nuestro país”, aseguró la secretaria.

Europa y Asia impulsan el crecimiento turístico

Uno de los puntos que destacó el gobierno federal fue la diversificación de mercados internacionales para reducir la dependencia del turismo estadounidense.

España registró un crecimiento de 34% en llegada de turistas a México; Colombia aumentó 23%; Italia 17%; Reino Unido 16.4% y Francia 15.5%.

Además, Brasil incrementó 9.6% gracias al visado electrónico, mientras Corea del Sur creció 6.2%.

“El mercado europeo está siendo una de las grandes motivaciones por conocer nuestro país”, aseguró la secretaria.

Rodríguez Zamora informó que el Tren Maya registró un incremento de 40% en pasajeros internacionales entre enero y marzo, con más de 32 mil turistas extranjeros utilizando este sistema ferroviario.

La funcionaria también adelantó que México reforzará su promoción turística en China con presencia en plataformas digitales asiáticas como Weibo, WeChat y Red Note, además de participar en la Feria Internacional de Turismo de Shanghái.

“El mercado chino es muy importante para nosotros. Buscan cultura, gastronomía y experiencias”, explicó.

Al cierre de su participación, la funcionaria reiteró que el país atraviesa un momento histórico para la actividad turística.

“México está de moda y hoy más turistas tienen como opción a nuestro país”, concluyó.

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