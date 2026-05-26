Maru Campos enfrenta doble citatorio por caso CIA y denuncia

A un día de comparecer ante la FGR por la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos abrió un segundo frente ministerial, ahora por una denuncia presentada por Javier Corral en su contra por presunto secuestro.

La mandataria panista está citada este miércoles 27 de mayo, a las 10 de la mañana, en la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. La diligencia forma parte de la investigación por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarco encabezado por la Fiscalía estatal en la Sierra Tarahumara, donde se desmanteló un laboratorio clandestino y murieron dos agentes de la CIA.

Campos aseguró que atenderá el citatorio, aunque evitó confirmar inicialmente si acudirá de manera personal. Su defensa ha valorado jurídicamente la posibilidad de comparecer por escrito, pero el abogado Roberto Gil Zuarth sostuvo que la gobernadora manifestó disposición de acudir personalmente a desahogar la diligencia.

La defensa también anunció que presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por haber abierto un procedimiento penal contra una servidora pública con fuero sin que antes se haya realizado una declaración de procedencia. Gil Zuarth dijo que la denuncia se sustentará en el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal.

El caso escaló todavía más luego de que Campos reveló que recibió un segundo citatorio por una denuncia presentada por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena.

La acusación, de acuerdo con la propia mandataria, es por presunto secuestro.

“En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder. Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra”, dijo la gobernadora en un video.

Campos afirmó que los citatorios no frenarán la operación del gobierno estatal y acusó que se busca colocar presión política sobre su administración.

“Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados”, afirmó.

La gobernadora también cuestionó el procedimiento de la FGR por el caso de los agentes de la CIA y dijo que el citatorio tiene “muchas incongruencias” y está “mal hecho”, aunque insistió en que lo atenderá.

“Estamos valorando jurídicamente lo que se dispone en ese citatorio. He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema”, expresó.

Campos agregó que el gobierno federal debe cuidar el debido proceso y aseguró que su equipo no solo analiza su defensa personal, sino las implicaciones institucionales del caso.

“Estamos cuidando no a Maru, sino estamos cuidando a la patria, nuestro México”, dijo.

Comentarios