Destacan visita de reyes de España a stand de México en Fitur

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la relevancia de la imagen captada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, en la que los reyes Felipe VI y Letizia aparecen junto a representantes de pueblos originarios en el pabellón de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que el momento refleja un mensaje de reconocimiento hacia las comunidades indígenas del país.

“Nos comentaron que los reyes de España llegaron al stand de México y están con los pueblos originarios. Es un símbolo”, afirmó.

México muestra su diversidad en Madrid

La edición 46 de Fitur se realiza del 21 al 25 de enero y reúne a más de un centenar de países. En ese foro, México presentó su oferta turística con énfasis en su riqueza cultural, tradiciones y la participación directa de comunidades originarias.

Los representantes indígenas ocuparon un papel central en el espacio mexicano, donde los visitantes conocieron artesanías, expresiones culturales y proyectos turísticos comunitarios.

Reconocimiento internacional

Sheinbaum destacó que la presencia de los monarcas españoles en el stand mexicano proyecta a nivel internacional la diversidad cultural del país y la importancia que su administración otorga a los pueblos originarios como parte esencial del patrimonio nacional.

