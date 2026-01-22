Podcast
Nacional

Prevé Presidencia prototipo de auto eléctrico para Mundial 2026

Sheinbaum informó que el primer prototipo del auto eléctrico Olinia estaría listo para el Mundial y que Puebla alberga centros clave de diseño automotriz

  • 22
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Gobierno federal trabaja para presentar durante el Mundial de Fútbol el prototipo del auto eléctrico Olinia, un proyecto estratégico de innovación tecnológica que busca detonar la industria nacional.

Durante su conferencia matutina en Puebla, la mandataria recordó que el plan contempla que el vehículo pueda comenzar su producción al año siguiente.

“Quedamos que para el Mundial iba a estar el prototipo para que el siguiente año ya pueda ser producido. Agradecemos mucho al gobernador de Puebla porque nos está ayudando”, expresó.

Centros de diseño en Puebla

Sheinbaum destacó que en la entidad se localiza uno de los principales centros de diseño del proyecto, el cual visitó recientemente para supervisar los avances técnicos y legales.

“Aquí está el centro de diseño de Olinia, lo visitamos hace poco. Se están haciendo todos los registros del diseño para poderlo ya presentar, para que tenga su patente y su registro de marca”, señaló.

Añadió que el equipo trabaja en la protección de la propiedad industrial antes de dar a conocer públicamente el modelo.

Impulso a los semiconductores

Por otra parte, también anunció una visita a Cholula, donde se ubica otro polo tecnológico enfocado al desarrollo de semiconductores, en coordinación con universidades de varios estados.

“Aquí está uno de los centros de diseño de semiconductores… trabaja con instituciones académicas en Jalisco y en Sonora principalmente”, explicó.

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo federal, este complejo ya desarrolla componentes con aplicaciones médicas y tecnológicas, lo que forma parte de la estrategia federal para fortalecer la innovación y la cadena productiva de alto valor en México.

 

 


