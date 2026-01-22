Estos días compiten los mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno

En la Edición de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina-2026, los mexicanos ya se encuentran preparados para mostrar su talento frente a las máximas potencias del deporte.

Aquí te presentamos los días en que los mexicanos participarán en la gala de Juegos Olímpicos:

10 de febrero - Donovan Carrillo

Patinaje Artístico - Programa Corto

11:30 hora local CDMX

12 de febrero - Sarah Schleper

Esquí Alpino - Súper G

04:30 hora local CDMX

12 de febrero - Regina Martínez

Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos

06:00 hora local CDMX

13 de febrero - Allan Corona

Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos

04:45 hora local CDMX

13 de febrero - Donovan Carrillo

Patinaje Artístico - Programa Libre

11:30 hora local CDMX

14 de febrero - Lasse Gaxiola

Esquí Alpino - Slalom Gigante

Primer descenso - 03:30 hora local CDMX

Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX

15 de febrero - Sarah Schleper

Esquí Alpino - Slalom Gigante

Primer descenso - 03:00 hora local CDMX

Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX

Este calendario esta sujeto a modificaciones, dependiendo las condiciones meteorológicas que predominen en el lugar.

Deportes contemplados para estos Juegos Olímpicos de Invierno

Estos son los deportes enlistados para el magnanimo evento con sede en Milán-Cortina 2026:

Biatlón

Bobsleigh

Curling

Hockey sobre Hielo

Luge

Patinaje sobre hielo:

Artístico Velocidad Pista Corta

Esquí:

Alpino Fondo Acrobático Saltos de Esquí Combinada Nórdica

Snowboard

También podría interesarte: Mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sin embargo, para esta edición se agregó el esquí de montaña, para darle paso a las carreras. Los mexicanos Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de México.

Sarah Schleper y Donovan Carrillo, abanderados de México en @milanocortina26 🇲🇽👏



El patinador artístico y la esquiadora serán los encargados de portar la bandera en la inauguración de los #JuegosOlímpicos de Invierno.



🗓️ 6 de febrero.#RoadToMilanoCortina2026 l @COM_Mexico — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) January 10, 2026

Comentarios