Nacional

Aclara Sheinbaum reglas para regularizar autos 'chocolate'

La presidenta explicó que el programa se canceló por uso excesivo, pero quienes ingresaron vehículos antes de terminar 2025 aún podrán regularizarlos

  • 22
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó este jueves que el programa para regularizar los llamados autos “chocolate”, vehículos que no se comercializan en México, ya concluyó en su forma original, aunque todavía existe una oportunidad para quienes los ingresaron al país antes de que finalizara 2025.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el decreto se cerró porque había cumplido su objetivo y comenzó a utilizarse más allá de lo previsto.

“El decreto ya no está vigente porque se cumplió con lo que establecía, que eran vehículos de cierta edad, y ya se estaba haciendo un uso mayor de lo que se había planteado”, afirmó.

Quienes ingresaron en 2025 aún pueden regularizar

Sheinbaum subrayó que los automóviles que cruzaron a territorio nacional antes de terminar 2025 todavía tienen opción de ponerse en regla.

“Si los vehículos entraron antes de que terminara 2025, todavía tienen oportunidad de la regularización”, sostuvo.

Otros esquemas siguen abiertos

Además, aclaró que existen otros mecanismos legales para regularizar unidades que ingresen posteriormente, aunque bajo condiciones distintas.

“Pueden venir vehículos, sólo que tienen una condición diferente, porque hay otro decreto que también les permite su regularización cuando entran al país”, señaló.

Llamado a acudir a autoridades estatales

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal pidió a los propietarios acercarse a los gobiernos estatales y a la Secretaría de Hacienda para resolver su situación.

“Es nada más cuestión de que se acerquen al Gobierno del estado y junto con la Secretaría de Hacienda se puede ayudar a resolver este problema”, concluyó.

 


