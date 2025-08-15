Discuten Sheinbaum y Arévalo migración, integración y seguridad

Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de México, Claudia Sheinbaum, destacaron el viernes la integración entre ambos países y acordaron trabajar en conjunto para proteger a sus migrantes.

Al reunirse por primera vez en el país centroamericano para hablar de seguridad, migración, energía y el Tren Maya, Arévalo dijo en conferencia de prensa que ambas naciones resolvieron crear un protocolo binacional para la repatriación de migrantes y programas de trabajo para una migración laboral segura y digna.

“México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa en la ciudad de Flores, en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, que fue sede de la reunión.

Previo a la cita, el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que un centenar de ciudadanos mexicanos cruzaron la frontera hacia Guatemala buscando refugio por la violencia del crimen organizado que azota al estado sureño de Chiapas.

La víspera del encuentro el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, envió un mensaje de reconocimiento por los logros conseguidos entre la administración de Donald Trump y la de Sheinbaum, entre los que destacó el freno al flujo de migrantes y mayores acciones contra los cárteles de drogas.

Sheinbaum agradeció a Arévalo y habló de la historia común, que se remota a pueblos ancestrales como los mayas. “México y Guatemala no sólo comparten una frontera, compartimos familias, costumbres, mercados, caminos, ríos y sueños”, dijo la presidenta mexicana.

A su vez el mandatario guatemalteco explicó que su país está listo para sumarse a la interconexión ferroviaria con México, en el sur en Tecún Umán y en el norte con el Tren Maya, que “tiene un gran potencial para el comercio pero también para toda la región”, explicó.

El Tren Interoceánico, cuya construcción se espera que finalice en 2026 llegará hasta la frontera con Guatemala, del lado del municipio de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos, y de allí iniciará una nueva ruta.

En 2023 México donó a Guatemala unos 400 kilómetros de riel, que aún no han sido enviados al país. Guatemala realiza estudios de factibilidad con fondos del Banco Mundial y con el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos para determinar la ruta y trazos de un tren de carga y de pasajeros.

Sobre el tren turístico del sur mexicano, el Tren Maya, Guatemala ha dicho que está interesado en el proyecto, el cual no puede cruzar por el norte de Petén, que colinda con México, debido a la protección establecida en una ley que protege la selva petenera. La alternativa a discutir es sumar a Belice para que a través de sus territorios el Tren Maya pueda llegar a Guatemala.

La historia del tren en Guatemala data de 1877, cuando existían un tren de carga y pasajeros en la parte sur del país que luego se expandió a la zona centro y norte. Al pasar los años y por falta de mantenimiento e inversión este dejó de funcionar. Los activos ferroviarios fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

La presidencia guatemalteca había anticipado que en materia de seguridad los jefe de Estado discutirían los planes de protección de su frontera común y la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas.

En tanto, en su conferencia matutina Sheinbaum informó que también discutirían el abastecimiento de energía eléctrica, el desarrollo energético y el proyecto del polo de bienestar para el estado fronterizo de Chiapas.

La cita tiene lugar a días de que México enviara a Estados Unidos una nueva veintena de miembros de la delincuencia organizada que estaban en cárceles mexicanas y cuando ambos países están ultimando un nuevo acuerdo de seguridad.

La tarde de este viernes ambos mandatarios tienen previsto trasladarse a Calakmul en Campeche, México, para tener un encuentro trinacional con el primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Sheinbaum dijo que con Briceño se hablará sobre los proyectos de interconexión como el Tren Maya.

El gobierno de Guatemala dijo que con Briceño también se discutirá un proyecto de conservación del medioambiente entre los tres países que incluye reforestación, mantenimiento de cuencas y protección de bosques.

