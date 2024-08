Dos Bocas se pagó con lo ahorrado por combate al huachicol: AMLO

"¿De dónde salió dinero? Pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol. Cuando llegamos, se robaban 80 mil barriles diarios, en una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. ¿Cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol. ¿Cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No sólo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral, hay autoridad política", mencionó el titular del Ejecutivo.