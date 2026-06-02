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'El Chapo' ahora ve injusto que su familia presenciara su captura

Autoridades resaltaron el operativo en conjunto con agentes de la DEA como exitoso, debido a que lograron capturarlo sin disparar un solo tiro

  • 02
  • Junio
    2026

Joaquín "El Chapo" Guzmán ahora ve injusto que su familia presenciara su captura.

Según la carta más reciente emitida presuntamente por el narcotraficante este martes, reitera su solicitud para ser extraditado hacia México debido a que las leyes extranjeras violaron sus derechos.

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De acuerdo con el documento, el líder calificó como "injusta" la manera en que su esposa e hija observaron cómo violaron sus derechos.

Recordemos que su captura ocurrió el 22 de febrero de 2014, cuando se encontraba en un edificio de departamentos frente al malecón llamado Condominio Miramar, Sinaloa.

Al verse completamente rodeado y consciente de que cualquier intercambio de disparos desataría un fuego cruzado que pondría en inminente peligro la vida de su esposa y sus hijas, tomó la decisión de no resistirse.

Autoridades resaltaron el operativo en conjunto con agentes de la DEA como exitoso, debido a que lograron "capturar al hombre más buscado del mundo sin disparar un solo tiro".

¿Qué delitos cometió "El Chapo" Guzmán?

En 2019, un jurado federal en Brooklyn condenó a Joaquín Guzmán Loera. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), los delitos por los cuales purga su condena en dicho país abarcan:

  • Liderazgo criminal: Dirigir de forma continua una organización delictiva (el Cártel de Sinaloa).
  • Narcotráfico: Enfrentar cargos por tráfico de sustancias ilícitas, incluyendo una acusación específica que abarca 26 infracciones vinculadas a las drogas.
  • Violencia y armas: Conspirar para asesinar a rivales y utilizar armas de fuego en el desarrollo de sus actividades de narcotráfico.
  • Delitos financieros: Crear alianzas para blanquear capitales (lavado de dinero).

El veredicto de culpabilidad se logró tras la declaración de 14 testigos.

En el proceso se presentaron pruebas contundentes que incluyeron el decomiso de más de 130 toneladas de cocaína y heroína, armamento pesado (como fusiles AK-47 y lanzacohetes), así como registros contables, comunicaciones interceptadas, videos y fotografías.

Joaquín 'Chapo' Guzmán envía una carta más; ya suma 11

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió una carta más a las autoridades de Estados Unidos, con lo que ya suman 11 en total.

En la más reciente, el narcotraficante insiste en que se lleve a cabo un nuevo juicio para abrir su caso, así como su extradición a México.

Aquí te presentamos la nota completa: Joaquín 'Chapo' Guzmán envía una carta más; ya suma 11

 

 

 


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