Joaquín 'Chapo' Guzmán envía una carta más; ya suma 11

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió una carta más a las autoridades de Estados Unidos, con lo que ya suman 11 en total.

En la más reciente, el narcotraficante insiste en que se lleve a cabo un nuevo juicio para abrir su caso, así como su extradición a México.

El exlíder del Cártel de Sinaloa insiste en regresar a México y cuestiona las condiciones en las que cumple su condena en Estados Unidos.

De acuerdo con sus cartas, Guzmán Loera argumenta que no ha recibido un "trato justo "dentro del sistema judicial estadounidense, por lo que denuncia las condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Al igual que las cartas anteriores, este documento junto con sus peticiones fue negado por el juez Brian Cogan.

En anteriores ocasiones, Cogan mencionó que sus requerimientos no tienen sentido o mérito ilegal, por lo que desestimó los cargos.

¿Cuáles son los cargos por los que fue sentenciado "El Chapo" Guzmán"

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado en 2019 por diversos cargos frente al jurado federal en Brooklyn.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, los cargos por los que cumple la condena en su territorio son:

Ser el líder principal de una empresa criminal sistemática

Un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas

Conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del Cártel de Sinaloa

Cargos de narcotráfico

Utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas

Participar en una conspiración para cometer lavado de activos

Se encontró culpable gracias al testimonio de 14 personas, donde se describieron las incautaciones de narcóticos de más de 130,000 kilogramos de cocaína y heroína; armas, incluyendo AK-47s y un lanzador de granadas propulsado por cohetes; libros de contabilidad; mensajes de texto; videos; fotografías y grabaciones interceptadas.

Comentarios