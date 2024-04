Embajada de EUA emite 'Alerta de Seguridad' en Chiapas

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje debido al aumento de la violencia y las preocupaciones de seguridad en el estado de Chiapas, especialmente en áreas específicas que han sido delimitadas como peligrosas.

Esta alerta afecta directamente a los empleados del gobierno de EUA., quienes tienen restricciones para viajar a ciertas zonas de Chiapas.

Las áreas restringidas se han delimitado claramente:

La alerta destaca la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas, particularmente en áreas afectadas por la actividad del crimen organizado y disputas entre cárteles del narcotráfico.

Se le aconsejó a la ciudadanía estadounidense que monitoree la prensa local para actualizaciones y que, en caso de emergencia, llamen al 911. Además, se recomienda revisar los planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

SECURITY ALERT: RISING VIOLENCE AND SECURITY CONCERNS IN THE STATE OF CHIAPAShttps://t.co/9WNnyTuU6x