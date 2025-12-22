México ve innecesaria una nueva ley para paridad política

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no hace falta crear una nueva legislación para regular la paridad de género en cargos de elección popular, al señalar que ya existen mecanismos suficientes que garantizan la participación equitativa de mujeres y hombres.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con reglas claras que obligan a los partidos políticos a postular 50 por ciento de candidaturas femeninas y 50 por ciento masculinas, lo que, dijo, ha permitido avances importantes en materia de igualdad.

Paridad ya garantizada por el INE

Sheinbaum explicó que el acuerdo del INE, que deberá incorporarse en una futura reforma electoral, cumple con el objetivo de garantizar la paridad sin necesidad de imponer nuevas leyes específicas.

“Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad. Con el acuerdo que tomó el INE, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple el tema de género”, afirmó.

Añadió que, junto con otras acciones afirmativas, este esquema ha permitido que más mujeres lleguen a gubernaturas y otros cargos de alta responsabilidad.

Reconoce desempeño de gobernadoras

La mandataria destacó el papel que han desempeñado las mujeres que actualmente gobiernan distintos estados del país, al asegurar que su gestión ha sido positiva.

“La verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien”, expresó.

Además, sostuvo que imponer una alternancia obligatoria, hombre, mujer, hombre, mujer, podría incluso limitar la participación política en lugar de fortalecerla.

Pendiente revisión constitucional

Finalmente, señaló que el tema aún deberá analizarse desde el punto de vista constitucional, aunque reiteró su postura de que no es necesario crear nuevas restricciones legales.

“No creo que sea necesario elegir la alternancia de esa manera, pero vamos a ver si es constitucional o no”, concluyó.

