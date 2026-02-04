Podcast
Nacional

Hallan y clausuran salón de belleza... en el Senado

Hallan espacio para estilismo en la Cámara Alta; oposición critica austeridad, Senado afirma que las legisladoras pagaban y el área fue clausurada

  • 04
  • Febrero
    2026

Este miércoles, se compartió en redes la existencia de un salón de belleza dentro del Senado de la República, al cual asistían las legisladoras.

De acuerdo con medios nacionales, el salón de belleza estaba ubicado en el segundo piso de la torre del Hemiciclo.

Al momento de que se descubriera el salón, se sorprendió a la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde.

Tras ser hallada en el acto, la senadora actuó sorprendida y negó cualquier irregularidad; incluso cuestionó a quienes la descubrieron si no usan tintes en el cabello.

El espacio cuenta con dos espejos, un lavabo, sillones y herramientas propias de los salones de belleza.

Tras notar la presencia de cámaras, una mujer que se encontraba en la oficina hizo una llamada y después se apresuró a cerrar la puerta.

Este escándalo estalló en las redes sociales, donde surgieron críticas al Senado por habilitar un espacio de estas características, en particular contra Morena, partido que domina la cámara alta y que hace campaña con el valor de la austeridad.

Respuesta del Senado

Tras el revuelo en redes, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dijo que el espacio se habilitó para dar apoyo a las senadoras y que no se trata de “nada anormal”.

Del mismo modo, sostuvo que cada legisladora paga los servicios que recibe y reconoció el trabajo de la estilista, únicamente identificada como Jazmin, por peinar y maquillar a las senadoras.

Les clausuran el changarro

Después de que se diera a conocer este salón de belleza en el Senado, periodistas que cubren a la Cámara Alta se presentaron en la oficina, pero esta ya había sido clausurada por el servicio de seguridad.


