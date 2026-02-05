Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Nuevo León

Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro

El secretario General de Gobierno destacó que este plan no solo es un requisito técnico, sino un compromiso con la integridad de los turistas y locales

  • 05
  • Febrero
    2026

A tan solo 126 días del silbatazo inicial, el gobierno estatal acelera los preparativos para garantizar una Copa del Mundo segura y ordenada. 

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que Nuevo León se encuentra listo para recibir a miles de aficionados bajo una estrategia de prevención sin precedentes.

“El Mundial representa un reto muy importante, pero también una gran oportunidad para demostrar que Nuevo León está listo para recibir eventos de talla internacional con orden, prevención y seguridad”, subrayó el funcionario estatal.

Este miércoles, se llevó a cabo la segunda reunión técnica liderada por Protección Civil de Nuevo León, con el objetivo de detallar el Plan Maestro de Seguridad y Protección Civil, una pieza clave que servirá como guía operativa durante la justa mundialista.

“Este plan será la guía para una acción coordinada entre instituciones, con protocolos claros y una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad”, externó.

Flores Serna destacó que este plan no solo es un requisito técnico, sino un compromiso con la integridad de los turistas y locales. 

El enfoque principal de las mesas de trabajo ha sido el reforzamiento de vigilancia y control en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia.

Protocolos de respuesta con acciones inmediatas ante cualquier eventualidad.

Coordinación interinstitucional con la colaboración estrecha entre niveles federales, estatales y municipales.

“Estamos trabajando desde ahora para que todo esté bien planeado y no improvisar cuando llegue el momento”, subrayó.

Un legado de orden y seguridad

El secretario fue enfático al señalar que el objetivo es que Nuevo León no solo sea una sede más, sino que sea reconocida globalmente como la mejor. 

Para ello, el Plan Maestro define protocolos claros que permitirán una reacción oportuna de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Con estas reuniones técnicas, aseguraron que la entidad reafirma su capacidad operativa para gestionar eventos de talla internacional, posicionando a la metrópoli regia como un referente de logística y seguridad en el panorama deportivo mundial.

“Vamos a trabajar en equipo para que quienes nos visiten se sientan seguros y para que Nuevo León sea reconocida como la mejor sede del Mundial 2026”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5961d66c_d988_4872_aec9_cb792ef55421_3d1f72042a
Arranca en Saltillo campaña en conjunto con el ejército mexicano
IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×