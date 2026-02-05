Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro

A tan solo 126 días del silbatazo inicial, el gobierno estatal acelera los preparativos para garantizar una Copa del Mundo segura y ordenada.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que Nuevo León se encuentra listo para recibir a miles de aficionados bajo una estrategia de prevención sin precedentes.

“El Mundial representa un reto muy importante, pero también una gran oportunidad para demostrar que Nuevo León está listo para recibir eventos de talla internacional con orden, prevención y seguridad”, subrayó el funcionario estatal.

Este miércoles, se llevó a cabo la segunda reunión técnica liderada por Protección Civil de Nuevo León, con el objetivo de detallar el Plan Maestro de Seguridad y Protección Civil, una pieza clave que servirá como guía operativa durante la justa mundialista.

“Este plan será la guía para una acción coordinada entre instituciones, con protocolos claros y una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad”, externó.

Flores Serna destacó que este plan no solo es un requisito técnico, sino un compromiso con la integridad de los turistas y locales.

El enfoque principal de las mesas de trabajo ha sido el reforzamiento de vigilancia y control en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia.

Protocolos de respuesta con acciones inmediatas ante cualquier eventualidad.

Coordinación interinstitucional con la colaboración estrecha entre niveles federales, estatales y municipales.

“Estamos trabajando desde ahora para que todo esté bien planeado y no improvisar cuando llegue el momento”, subrayó.

Un legado de orden y seguridad

El secretario fue enfático al señalar que el objetivo es que Nuevo León no solo sea una sede más, sino que sea reconocida globalmente como la mejor.

Para ello, el Plan Maestro define protocolos claros que permitirán una reacción oportuna de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Con estas reuniones técnicas, aseguraron que la entidad reafirma su capacidad operativa para gestionar eventos de talla internacional, posicionando a la metrópoli regia como un referente de logística y seguridad en el panorama deportivo mundial.

“Vamos a trabajar en equipo para que quienes nos visiten se sientan seguros y para que Nuevo León sea reconocida como la mejor sede del Mundial 2026”, concluyó.

