Harfuch detalla cursos en Estados Unidos para policías federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de su dependencia participan en cursos de especialización en Estados Unidos, los cuales se realizan por invitación del Comando Norte y tendrán una duración aproximada de entre 40 y 45 días en una base militar ubicada en Mississippi.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que se trata de programas que se llevan a cabo desde hace años y que cuentan con los permisos formales correspondientes.

“No son capacitaciones nuevas, son capacitaciones que se hacen desde hace muchísimos años, donde para cada curso hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación de autoridades de Estados Unidos o una petición de autoridades mexicanas”, explicó.

Entrenamiento táctico especializado

Harfuch detalló que los cursos están enfocados en maniobras tácticas, tiro e investigación, como parte del segundo nivel de formación operativa.

“En este caso fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas… este es el segundo escalón y fue una invitación que nos hicieron”, señaló.

Añadió que, al tratarse de personal civil, únicamente se solicitó la autorización correspondiente para que los agentes pudieran salir del país.

“Son menos de dos meses, me parece que son 40 días, 45 días, para ser preciso”, puntualizó.

Respeto a la soberanía, eje de la cooperación

El titular de la SSPC reiteró que la colaboración con Washington se mantiene dentro de un marco de respeto absoluto a la soberanía nacional, aun cuando exista intercambio de información o entrenamiento conjunto.

“Cada quien opera en su territorio con respeto absoluto a la soberanía; nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México ni nosotros allá”, afirmó.

También destacó que el intercambio de inteligencia ha permitido detenciones relevantes en ambos países.

“Aquí se han detenido personas de los 10 más buscados del FBI y las detenciones han sido 100 por ciento por autoridades mexicanas”, sostuvo.

