Activa Presidencia plan de contingencia de CFE por frío extremo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un plan de contingencia para proteger el suministro eléctrico nacional ante una tormenta invernal que afecta Texas y el sur de Estados Unidos, así como otro frente frío que podría impactar la región en las próximas 36 horas.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las medidas comenzaron desde el momento en que se emitieron las alertas meteorológicas.

“Desde que se anunció este frente frío en Texas y el sur de Estados Unidos, la CFE tomó acciones preventivas inmediatas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”, señaló.

Informe oficial y recomendaciones

Sheinbaum adelantó que este mismo día la empresa productiva del Estado dará a conocer un informe detallado con las acciones implementadas y una serie de recomendaciones dirigidas a la población.

Indicó que el documento formará parte del plan de confiabilidad del sistema eléctrico, diseñado para responder con rapidez ante posibles afectaciones derivadas de condiciones climáticas extremas.

Lecciones tras la crisis de 2021

La titular del Poder Ejecutivo federal, recordó que las autoridades reforzaron protocolos desde la tormenta invernal de 2021, cuando fallas en la infraestructura energética de Estados Unidos provocaron cortes masivos de electricidad que impactaron también a México.

Subrayó que esos episodios llevaron a establecer esquemas de prevención más estrictos y a fortalecer la coordinación operativa para evitar una situación similar.

Medidas preventivas para evitar afectaciones al suministro eléctrico

La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad informó que cuenta con poco más de 28 mil megavatios de capacidad de generación que no requiere gas natural, mediante tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país.

La empresa estatal indicó que dispone de dos terminales de regasificación de gas natural licuado, con capacidad para abastecer hasta 350 mil metros cúbicos, lo que permite fortalecer el suministro hacia el interior del país.

Grupo de atención permanente ante la contingencia

Para dar seguimiento a la contingencia, la CFE constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad.

Comentarios