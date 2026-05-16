Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
01_a02a0930d1
Nuevo León

Implementan protocolo Código Adam en el Estadio Monterrey

La funcionaria explicó que la Dirección de Protección Civil del Estado fue la encargada de impartir la capacitación al personal del recinto deportivo

  • 16
  • Mayo
    2026

La Secretaría de las Mujeres puso en marcha el Protocolo de Seguridad Código Adam en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y respuesta inmediata ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos.

Durante el arranque oficial del mecanismo, la titular de la dependencia estatal, Graciela Buchanan Ortega, destacó la colaboración entre autoridades estatales y directivos del Club de Futbol Monterrey para capacitar al personal del estadio en la aplicación de este protocolo internacional.

La funcionaria explicó que la Dirección de Protección Civil del Estado fue la encargada de impartir la capacitación al personal del recinto deportivo, con el fin de que sepan cómo actuar de manera inmediata ante una situación de extravío o posible sustracción de menores.

03.jpeg

“La seguridad de nuestra niñez es prioritaria en el marco del Mundial de Futbol, que requiere brindar espacios seguros y confiables para toda la familia”, señaló Buchanan Ortega durante el evento.

Las autoridades detallaron que, al activarse el Código Adam, se despliega un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, dependencias estatales y entidades privadas para agilizar la localización de menores de edad y prevenir cualquier riesgo.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Estadio BBVA y contó con la presencia del director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, así como directivos del Club de Futbol Monterrey y autoridades estatales y municipales.

02.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alice_soto_bcb58449a8
Rayadas toma ventaja ante América en la Final del Clausura 2026
Whats_App_Image_2026_05_14_at_7_48_11_PM_b9842d76bb
Llega Monterrey a los 25,000 apoyos a mujeres regias
ayd_realiza_brigada_control_de_descargas_guadalupe_9f1f385c52
AyD difunde control de descargas en negocios de Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_17_at_08_49_39_083c43a44e
Muere agente federal tras balacera en Matamoros
desmantelan_cinco_narcolaboratorios_jalisco_nayarit_sinaloa_80e6fc6883
Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa
samuel_garcia_fundidora_fan_fest_5a5a768de1
Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×