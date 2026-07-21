Invertirán $181,000 millones en proyectos hospitalarios para 2030

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social detalló la expansión de la atención médica en 11 entidades como parte del Plan Nacional de Hospitales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que el Gobierno Federal invertirá para el 2030 más de $181,000 millones en proyectos hospitalarios como parte del Plan Nacional de Hospitales.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que durante este periodo se realizarán un total de 152 proyectos hospitalarios, donde 50 hospitales serán inaugurados.

"Al 2030 realizaremos 152 proyectos hospitalarios, 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias y 55 sustituciones y mejoras mayores", explicó la presidenta.

Destacó que en menos de dos años de gestión se concluyeron aproximadamente 30 proyectos, de los 55 contemplados para su administración.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, mencionó que con esta estrategia nacional se prevé la edificación de 50 centros de salud completamente nuevos.

Mencionó que se contempla el incrementar los servicios a derechohabientes, así como el número de camas de hospitalización, hasta sumar más de 106 mil camas, una de las cifras más altas registradas en la historia de México.

En tanto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso el estado que guardan los trabajos y mejoras en los distintos centros hospitalarios que el instituto tiene distribuidos en todo el territorio nacional.

IMSS amplía servicios en 11 estados con inversión histórica

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló la expansión de la atención médica en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos y Zacatecas.

Robledo Aburto enfatizó que el municipio de Santa Catarina albergará la obra más grande realizada en los últimos 10 años en el estado de Nuevo León.

"Este hospital de Santa Catarina también es la obra hospitalaria más grande que se ha hecho en los últimos 10 años en todo el estado", resaltó Robledo. Te recomendamos: HGR Santa Catarina, obra más grande en últimos 10 años en NL: IMSS

Destacó que entre 2024 y 2026 ya se han puesto en operación 19 hospitales, como parte de la estrategia para garantizar el acceso gratuito a la salud en todo el país.