Lanza Presidencia estrategia para contener inflación en México

El Gobierno de México presentó una estrategia integral para contener la inflación y mitigar su impacto en el bolsillo de las familias, con acciones que van desde estímulos a combustibles hasta acuerdos con productores y supervisión de precios en todo el país.

Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, explicó que el objetivo central no es solo controlar indicadores económicos, sino proteger el poder adquisitivo de la población.

“La inflación es uno de los datos más sensibles porque impacta directamente cuando las personas compran alimentos, pagan transporte o servicios”, afirmó.

El funcionario detalló que la estrategia del Gobierno federal se basa en una coordinación interinstitucional y en medidas concretas para contener presiones inflacionarias recientes.

Estímulos a combustibles

Una de las principales acciones es la aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas, mediante la reducción parcial del impuesto especial (IEPS), con el fin de evitar aumentos abruptos en los precios.

“Estamos renunciando parcialmente al impuesto que se aplica a las gasolinas para contener impactos”, explicó.

Control de precios en energéticos

Además, se han establecido acuerdos con el sector gasolinero para mantener precios accesibles:

Gasolina regular con tope de $23.99 pesos por litro

por litro Diésel por debajo de los $28 pesos por litro

Estas medidas buscan evitar efectos en cadena en el costo de transporte y distribución de productos.

El Gobierno también reforzó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PASIC), que establece acuerdos voluntarios con productores y comercializadores para mantener precios de productos básicos.

“Se han establecido acuerdos voluntarios para mantener precios de productos esenciales”, señaló.

Otra línea de acción consiste en mejorar las cadenas de suministro, conectando directamente a productores con comercializadores para reducir costos.

“Buscamos eliminar eslabones en la cadena logística para hacer más accesibles los productos”, indicó Lerma.

Dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificaron la vigilancia para evitar abusos en precios.

“Se han establecido mecanismos de supervisión para que no se excedan los rangos normales”, agregó.

Factores detrás del repunte inflacionario

El subsecretario explicó que el reciente incremento en la inflación, que alcanzó 4.6% en marzo, responde principalmente a factores temporales, especialmente en el sector agrícola.

Productos como jitomate, papa, cebolla y tomate registraron aumentos por condiciones climáticas adversas que afectaron su producción.

“Estos incrementos tienen que ver con eventos estacionales y climatológicos”, detalló.

Pese a estos incrementos, Hacienda aseguró que el nivel actual se mantiene dentro de parámetros históricos y por debajo de crisis inflacionarias registradas en otros periodos.

Recordó que en años recientes se han registrado niveles más altos, como en 2008, 2017 y 2022, cuando factores externos impactaron la economía global.

“Las políticas prudentes han permitido contener el impacto a los consumidores”, sostuvo.

El Gobierno federal reiteró que la estrategia busca evitar que las presiones inflacionarias se traduzcan en una pérdida significativa del poder de compra de los mexicanos.

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