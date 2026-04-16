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Inflación se mantiene estable pese a alza en gasolina: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación en México se mantiene contenida pese al alza en combustibles por el conflicto en Medio Oriente

  • 16
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inflación en el país se mantiene contenida, a pesar del incremento en los precios internacionales de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, en términos históricos, el comportamiento de los precios en México se mantiene dentro de parámetros estables.

“Aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles, la inflación está contenida, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años”, afirmó.

Sheinbaum explicó que el aumento en el costo de los energéticos responde a factores externos, particularmente a la tensión en Irán y la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas globales de hidrocarburos.

Sin embargo, destacó que el impacto en México ha sido amortiguado por medidas implementadas por el Gobierno federal.

“No está por encima de otros años. En 2017 y en 2022 estuvo más alta”, recordó.

Subsidios y acuerdos para contener combustibles

Entre las acciones clave, destacó los acuerdos con empresarios gasolineros y la aplicación de estímulos fiscales para evitar incrementos abruptos en gasolina y diésel.

Explicó que, sin estas medidas, los precios serían considerablemente más altos.

“El diésel debería estar alrededor de 35 pesos y la gasolina magna sobre 31 o 32 pesos si no hubiéramos intervenido”, señaló.

Estas acciones incluyen la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ha permitido contener el impacto directo al consumidor.

Refuerzan estrategia del PACIC en productos básicos

En paralelo, el Gobierno federal mantiene acuerdos con cadenas de autoservicio y comercios para sostener los precios de la canasta básica dentro del programa conocido como PACIC.

La jefa del Ejecutivo aclaró que este esquema no se presenta como un paquete visible en tiendas, sino como una selección de productos a precios accesibles.

“No hay una caja que diga canasta PACIC, pero si uno elige ciertas marcas puede costar menos de 900 pesos”, explicó.

Reunión con productores por alza en alimentos

La mandataria anunció que sostendrá reuniones con productores y comercializadores para atender el reciente incremento en productos como jitomate, papa y tomate, que han presionado la inflación.

“¿Cómo es posible que en tiendas esté a $20 pesos y en otros lugares a 80 o 100? Eso no puede ser”, cuestionó.

El objetivo, dijo, es establecer acuerdos directos que reduzcan intermediarios y eviten aumentos excesivos en los precios.

Tortilla, bajo revisión pese a bajo costo del maíz

Otro de los productos bajo análisis es la tortilla, cuyo precio ha mostrado ligeros incrementos en algunas regiones.

Sheinbaum señaló que este comportamiento no se justifica, ya que el precio del maíz se encuentra en niveles históricamente bajos.

“Nos estamos reuniendo con harineras, nixtamalizadores y tortillerías porque no tendrían por qué aumentar los precios”, puntualizó.

Indicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos de supervisión para evitar prácticas indebidas en comercios.

Asimismo, destacó que algunos productos han mostrado disminuciones, como el huevo, la carne de res y el gas LP, lo que contribuye a equilibrar el comportamiento general de los precios.

Finalmente, reiteró que su administración mantiene una vigilancia constante sobre la inflación y continuará implementando medidas para proteger el poder adquisitivo de la población.

“Que sepa el pueblo de México que estamos atentos y trabajando para que no aumenten los precios que afectan a las familias”, concluyó.


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