Precio de la tortilla se mantiene en $24, afirma Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que el precio de la tortilla en México se mantiene estable, pese a versiones sobre posibles incrementos en uno de los productos básicos más importantes en la dieta de las familias mexicanas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del organismo, César Iván Escalante Ruiz, informó que el costo promedio nacional del kilogramo de tortilla es de $24.27 pesos en tortillerías y de $13.96 pesos en tiendas de autoservicio.

“Se mantiene estable el precio prácticamente desde que inició el año”, afirmó el funcionario.

Las autoridades federales subrayaron que no existen condiciones que justifiquen un aumento en el precio del producto, al señalar que ni el maíz ni la harina han registrado incrementos recientes.

Desde el pasado 14 de abril, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Profeco hicieron un llamado a la población a no dejarse llevar por rumores o información falsa sobre posibles aumentos.

En ese sentido, reiteraron que no hay elementos en la cadena de producción que expliquen un encarecimiento del alimento básico.

Canasta básica se mantiene por debajo de los $910 pesos

En paralelo, Profeco informó que mantiene un monitoreo permanente de los precios de los productos incluidos en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

De acuerdo con Escalante Ruiz, el costo de esta canasta pasó de $1,039 pesos en 2022 a una meta de $910 pesos, la cual se ha mantenido por debajo en los últimos meses.

Actualmente, el promedio nacional se ubica en $844 pesos con un centavo.

“Existe una canasta básica de menos de 910 pesos que puede alimentar de manera saludable a una familia de hasta cuatro integrantes por una semana”, destacó.

México es el 4° país con precios de gasolina más barata

El titular de Profeco también señaló que se mantiene una vigilancia especial para evitar abusos en precios, tanto en alimentos como en combustibles.

En el caso de las gasolineras, explicó que el precio promedio de la gasolina regular es de $23.69 pesos por litro a nivel nacional, lo que posiciona a México entre los países con combustibles más accesibles.

Además, defendió la colocación de lonas de advertencia en estaciones que venden a precios elevados.

“Si no se comprueba por qué se están volando la barda con los precios, entonces hacemos una segunda visita y colocamos la lona”, explicó.

Hasta el momento, se han revisado 27 estaciones, de las cuales en 13 se detectaron irregularidades.

También, señaló que México ocupa la cuarta posición con la gasolina más barata, solo por encima de Japón, Colombia y Estados Unidos.

Ante el contexto de rumores sobre alzas en productos básicos, Profeco reiteró su llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla.

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