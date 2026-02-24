Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sufren_sequia_moderada_al_norte_de_Tamaulipas_918d03f884
Tamaulipas

Llaman autoridades de Nuevo Laredo a cuidar el agua

El gobierno municipal anunció multas económicas y pidió a la población que, si detectan personas haciendo mal uso del recurso, lo reporten de inmediato

  • 24
  • Febrero
    2026

Debido a que Nuevo Laredo permanece en semáforo rojo del agua, que indica escasez, el gobierno municipal hizo un llamado a evitar despilfarro del vital líquido.

Principalmente porque, con el pago de agua a Estados Unidos, se debe cuidar aún más el recurso natural.

El uso inadecuado del agua y las descargas contaminantes al drenaje y al Río Bravo no solo dañan la infraestructura hidráulica, sino que ponen en riesgo la salud pública y afectan al medio ambiente, además de prolongar la escasez.

El gobierno municipal anunció multas económicas y pidió a la población que, si detectan personas haciendo mal uso del recurso, lo reporten de inmediato al teléfono 072, ya que inspectores acudirán a verificar y sancionar.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
Basura_26d86a253a
Autoridades ubican 390 basureros clandestinos en Matamoros
garewg_2b6e985b5b
Salud contiene brotes de varicela en escuelas de Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
Whats_App_Image_2026_02_25_at_9_13_17_PM_ad0df61224
India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×