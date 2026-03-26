México busca dos barcos desaparecidos que llevan ayuda a Cuba

Este jueves, la Secretaría de Marina (Semar) de México reportó que activó un plan de búsqueda y rescate para encontrar dos embarcaciones con nueve tripulantes de diversas nacionalidades a bordo.

El navío salió el sábado pasado de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con destino a La Habana, transportando ayuda humanitaria, y de los cuales hasta ahora no hay comunicación ni se ha confirmado su arribo.

Conforme a la información con la que cuentan, estas embarcaciones “arribarían entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, precisó la Semar en un comunicado.

Fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, que zarpó el 21 de marzo desde la isla cercana a Cancún, con ayuda humanitaria para Cuba, en medio del deterioro económico del país caribeño y del embargo de Estados Unidos.

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