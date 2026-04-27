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México envió primer mensaje de solidaridad a Trump: Presidencia

Claudia Sheinbaum condenó el ataque contra Donald Trump en la Casa Blanca y reiteró que la violencia no puede ser un camino para resolver diferencias políticas

  • 27
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno fue el primero en manifestar solidaridad tras el intento de ataque armado contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, ocurrido el pasado sábado durante un evento en Washington.

Desde Palacio Nacional, la mandataria condenó de manera contundente cualquier forma de violencia, en especial la de carácter político, y subrayó que las diferencias deben resolverse a través de mecanismos democráticos.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, más la violencia política para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber”, declaró.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia y más la violencia política para resolver problemas”, afirmó.

Lee la nota completa: Ataque en cena de corresponsales despierta inquietudes en EUA

México reaccionó de inmediato

Sheinbaum destacó que, tras conocerse los hechos, México emitió de inmediato un posicionamiento oficial en el que expresó respaldo al mandatario estadounidense y su familia.

“Fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad, diciendo qué bueno que está bien el presidente Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo celebró que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, se encuentren fuera de peligro.

Así ocurrió el intento de ataque

El incidente se registró durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el Washington Hilton.

De acuerdo con reportes oficiales, un hombre armado intentó ingresar al evento, lo que provocó la rápida intervención del Servicio Secreto de Estados Unidos, que evacuó de inmediato al presidente, su esposa y otros funcionarios.

El agresor no logró cruzar el perímetro de seguridad y fue detenido en el lugar, sin que se registraran personas lesionadas.

Investigación en curso

Tras el incidente, autoridades estadounidenses iniciaron un operativo para esclarecer los hechos. El titular del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, informó que las investigaciones se han intensificado para determinar las motivaciones del atacante.

El sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años originario de California, comparecerá ante una corte federal en Washington, donde enfrentará cargos relacionados con el uso de arma de fuego y agresión a un agente federal.

Ante este panorama, la presidenta mexicana insistió en la importancia de rechazar cualquier acto violento y fortalecer la vía institucional para la resolución de conflictos.

“No podemos nunca apoyar un acto violento”, reiteró.

 


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