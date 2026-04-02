México usa algoritmo para detectar huevos del mosquito del dengue

México dio un paso en la lucha contra el dengue con el desarrollo de una herramienta tecnológica que permite automatizar el conteo de huevos del mosquito transmisor, reduciendo tiempos y mejorando la precisión en la vigilancia epidemiológica.

El algoritmo, denominado EggCountATT, fue creado por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y del Centro de Investigación en Matemáticas A. C., con el objetivo de optimizar el monitoreo del Aedes aegypti, principal vector de esta enfermedad en el país.

Tecnología que reduce tiempos y errores

El sistema utiliza procesamiento avanzado de imágenes para analizar las papeletas recolectadas en ovitrampas, dispositivos instalados en exteriores de viviendas para detectar la presencia del mosquito.

De acuerdo con la investigadora Kenia Mayela Valdez Delgado, del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, esta herramienta representa un avance frente al método tradicional.

“El conteo manual con microscopio o lupa es laborioso y puede presentar variaciones humanas; con este algoritmo se logra mayor consistencia”, explicó.

La tecnología ha demostrado una precisión promedio del 92 por ciento, superando tanto los métodos manuales como otras soluciones automatizadas.

Clave para detectar zonas de riesgo

El uso de ovitrampas forma parte de la estrategia nacional desde 2008, pero el procesamiento de la información ha sido uno de los principales retos.

Con EggCountATT, las autoridades pueden identificar con mayor rapidez las zonas con mayor densidad del mosquito, lo que permite enfocar acciones de control de manera más eficiente.

“Este algoritmo contribuye a la construcción de comunidades más sanas y seguras”, destacó la especialista.

Impacto en la salud pública

La automatización del conteo también permite evaluar con mayor precisión las estrategias de control, como la liberación de mosquitos con bacterias Wolbachia, impulsada por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades.

Este tipo de programas busca reducir la capacidad del mosquito para transmitir el virus del dengue, una enfermedad que sigue representando un desafío constante para el sistema de salud.

El estudio que sustenta esta innovación fue publicado el 17 de febrero de 2026 en la revista Signal, Image and Video Processing, lo que respalda su validez científica.

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