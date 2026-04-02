iKON confirma regreso a México con gira mundial; aún sin fecha

El esperado regreso de iKON a México ya es una realidad. La agrupación surcoreana confirmó su visita a la Ciudad de México como parte de su gira mundial "FOUREVER", desatando la emoción entre sus seguidores en el país.

El anuncio se dio a conocer este 1 de abril a través de sus canales oficiales, donde se reveló un cartel con más de una decena de ciudades en cuatro continentes, incluyendo una parada en territorio mexicano.

México, en la ruta global del "FOUREVER Tour"

La gira contempla presentaciones en ciudades como Seúl, Tokio, Bangkok, Manila, Singapur, São Paulo y Santiago, consolidando el alcance internacional del grupo.

Aunque la Ciudad de México ya aparece en la lista, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la fecha exacta, el recinto ni el inicio de la venta de boletos, lo que mantiene en suspenso a los fans.

De acuerdo con versiones dentro de la industria del entretenimiento, la organización del concierto podría estar a cargo de promotores especializados en espectáculos de K-pop en el país, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

Cabe destacar que iKON debutó en 2015 en Seúl, Corea del Sur, tras su paso por programas de supervivencia musical, logrando rápidamente posicionarse dentro de la industria.

Actualmente, el grupo está integrado por Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne y Chan, bajo el sello 143 Entertainment.

A lo largo de su carrera han lanzado múltiples álbumes y éxitos que los han llevado a conquistar audiencias fuera de Asia, como “Love Scenario”, “My Type” y “Dumb & Dumber”.

El recuerdo de su primera visita a México

La conexión entre iKON y el público mexicano no es nueva. Su primera presentación en el país ocurrió en 2023 durante el KAMP Fest CDMX 2023, donde dejaron una fuerte impresión.

En aquel evento, miles de asistentes corearon de principio a fin “Love Scenario”, en un momento que sorprendió incluso a los propios integrantes.

El grupo respondió dejando que el público tomara protagonismo en varias partes del show, en una escena que evidenció la fuerza del fandom mexicano.

La gira "FOUREVER" arrancará oficialmente el 16 y 17 de mayo de 2026 en Seúl, marcando el inicio de un recorrido global que promete sumar más fechas.

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