México y EUA reanudan hoy diálogo por Tratado de Aguas: Sheinbaum

En su conferencia matutina de este 10 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México y Estados Unidos mantienen reuniones continuas para alcanzar un acuerdo respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, tema que se tensó tras las recientes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Hoy habrá otra reunión”, confirma Sheinbaum

Sheinbaum detalló que ambos gobiernos intercambiaron propuestas durante la jornada del martes y que las mesas continúan este miércoles.

“Se hizo una propuesta, hubo respuesta y hoy habrá otra reunión”, explicó.

La mandataria recalcó que México actúa estrictamente dentro del marco del tratado:

“El tratado es muy claro, si hubo cinco años de sequía, tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años. Estamos en el marco del Tratado de 1944”, dijo.

Sin riesgo al consumo humano, asegura México

Además, Sheinbaum insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar el acceso al agua en la frontera norte.

“No vamos a poner en riesgo el consumo humano de agua y buscaremos una garantía justa”, afirmó.

Explicó que las mesas incluyen a los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, quienes coordinan propuestas para cumplir sin afectar a agricultores ni a ciudades mexicanas.

“Estamos trabajando conjuntamente para que no haya alguna diferencia. Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo”, manifestó.

México reconoce adeudo, pero atribuye incumplimientos a la sequía

Sheinbaum subrayó que México no ha incumplido por voluntad propia, sino por la falta de lluvias en los ciclos recientes.

“No es un asunto de mala voluntad de México decir ‘no queremos entregar agua’, no. Sí queremos cumplir con el tratado, pero de acuerdo con las características que tenemos en este momento”, sostuvo.

Recordó que durante 2023 y 2024 no se alcanzaron los volúmenes por sequía severa, pero este año, con mejores lluvias, México entregó un volumen mayor al previsto.

Por otra parte, cabe señalar que las negociaciones ocurren después de que Trump amagó con imponer un arancel del 5% a exportaciones mexicanas si no se regulariza el pendiente hídrico, sin embargo la titular del Poder Ejecutivo federal reveló que en su encuentro del viernes pasado en Washington el tema ni siquiera fue mencionado.

La mandataria también explicó que no se concretó una reunión bilateral porque la agenda del presidente estadounidense lo impidió.

Según dijo, incluso se exploró que ella acudiera a la Casa Blanca, pero también se descartó.

“Quedamos en acordar una reunión posterior en la que pueda ir a Washington ya en otras condiciones”, comentó.

