Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo

Aunque miles de industrias contribuyen a “envenenar” el aire de la urbe regia, hay por lo menos seis que disputan el “campeonato” de ese deshonroso ranking, pues aparecen como las que más emiten gases y sustancias tóxicas que dañan la salud de la población.

Entre estas se cuenta a las plantas productoras de energía de Iberdrola, la acerera Ternium, la recicladora de polvos ferrosos Zinc Nacional, las también siderúrgicas DeAcero y Meremex, así como la refinería de Cadereyta de Pemex.

Estas empresas aparecen, si no es que en todas, como es el caso de Zinc Nacional, en por lo menos tres de los cuatro listados de emisiones de metales pesados y gases tóxicos que son precursores de casos de cáncer en personas hasta daños al medio ambiente.

Los elementos referidos son dióxido de carbono (CO2), cadmio, arsénico y plomo, que son los contaminantes criterio que las mismas compañías le reportan al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Expertos como Carlos Álvarez, presidente de la ONG "México, Comunicación y Ambiente", señalaron que hay datos que esos contaminantes emitidos por las empresas señaladas están apalancando la aparición, en la urbe regia, de más casos de cáncer, enfermedades respiratorias agudas, diabetes y hasta problemas congénitos.

Abundó que esta situación empuja a reabrir el debate de la necesidad de sacar del área metropolitana las industrias más contaminantes.

“Ya es momento de hacer una visita de inspección y luego decirle al empresario: ‘Mira, no estás cumpliendo, te voy a dar un tiempo pertinente, un año, dos años, tres años en función del tamaño de la empresa, en función de las tecnologías disponibles'”.

“En la zona metropolitana de Monterrey incluye a 30,000 empresas de todo tipo, federales, estatales y municipales, y tienen la peor calidad de aire, no solamente de México, fíjate qué es lo que voy a decir, del mundo, no hay ninguna región ni en China, con 30,000 empresas en tan poquito terreno apiladas, así digo yo, apiladas con 5.3 millones de seres humanos, es un crimen”, indicó.

El Horizonte publicó en julio del 2023 que Ternium encabezaba el listado de las empresas no energéticas que más contaminaban con CO2.

En esa ocasión, se dieron a conocer las emisiones registradas por el RETC y, en febrero del año pasado, se exhibieron los contaminantes emitidos hasta el 2021.

Según datos del RETC que van de ese año y actualizados al 2023 en la página de Semarnat y otros solicitados vía transparencia, la empresa Zinc Nacional tiene dos primeros lugares en emisiones de contaminantes: cadmio y arsénico.

En 2021 emitió 70 kilos de cadmio, 9.69 de arsénico y 323 kilos de plomo, con lo que se colocó en cuarto lugar; también está en cuarto con 348,804 toneladas de CO2.

Esta empresa fue escenario de clausuras por parte de Profepa y el estado al evidenciarse emisiones de contaminantes, principalmente polvos ferrosos, a principios de año.

Las plantas de Iberdrola en Nuevo León ocupan el primer lugar en emisión de dióxido de carbono (CO2): en el 2022 emitieron un total de 6 millones 023,716 toneladas provenientes de sus cinco plantas en la zona metropolitana.

En el 2023 emitió 53 kilos de cadmio, ocupando el segundo lugar, y también reportó 9.64 kilos de arsénico y, hasta el momento, no se tienen registros de plomo.

En tanto, la acerera Ternium ocupa el primer lugar en emisión de plomo con 458 kgs, en el 2023, y en el 2021, emitió 413,588 toneladas de CO2, ocupando el cuarto lugar; en el 2023 expidió 16.2 kilos de cadmio, colocándose también en el cuarto lugar.

Emisiones dañinas

El plomo, cadmio, arsénico y dióxido de carbono, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, pueden causar una variedad de resultados adversos para la salud, pues aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro compuesto por un átomo de carbono y dos de oxígeno en enlaces covalentes.

Expertos señalan que el CO2 produce el desplazamiento del oxígeno y, en concentraciones altas, de más de 30,000 partes por millón, puede producir asfixia.

