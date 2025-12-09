Podcast
Escena

Jenni Rivera: 13 años de su legado en la música regional

La Diva de la Banda sigue viva en la memoria y el corazón de sus fans con un nuevo álbum póstumo que rescata grabaciones inéditas de 2009

  • 09
  • Diciembre
    2025

A 13 años de su trágica muerte, la Diva de la Banda, Jenni Rivera, sigue más presente que nunca en el corazón de sus seguidores y en la escena musical.

Hoy 9 de diciembre se conmemora un aniversario luctuoso más de la artista, quien falleció en un accidente aéreo en el 2012 cerca de Monterrey, Nuevo León, dejando un vacío irremplazable en el género regional mexicano.

Sin embargo, su legado musical continúa expandiéndose, demostrando la inmortalidad de su voz y su impacto cultural.

En el marco de esta significativa fecha, la familia y el equipo de Jenni Rivera Enterprises lanzaron, el 5 de diciembre, un nuevo álbum póstumo, el cual rescata grabaciones realizadas por la cantante en el 2009 y que habían permanecido guardadas hasta ahora.

El lanzamiento de este material discográfico es un testamento del arduo trabajo de la familia Rivera por mantener vivo el espíritu y la música de la cantante.

Los álbumes póstumos, como Misión Cumplida y el próximo La Gran Señora (Banda), permiten a las nuevas generaciones y a los fanáticos de siempre reconectar con su estilo inconfundible y su poderosa interpretación. La producción, a cargo de talentos reconocidos del género, asegura que el sonido mantenga la esencia de la banda sinaloense que caracterizó a la Diva.

Jenni Rivera no solo fue una cantante, sino un ícono, compositora, productora y empresaria que vendió más de 20 millones de discos y se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia para muchas mujeres.

A pesar del paso del tiempo, su música sigue resonando y su influencia perdura, demostrando que su "misión" en la música, como sugiere el título de uno de sus álbumes, sigue vigente mucho después de su partida física.


