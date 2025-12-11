Podcast
FOTO_2_b6316e3366
Nuevo León

Ratifica Mijes, compromiso con Estrategia Nacional de Seguridad

Mijes resaltó que la colaboración de niveles de gobierno generó resultados positivos en Escobedo, logrando una reducción de 40% en los delitos de alto impacto

  • 11
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reafirmó este miércoles el firme compromiso de su administración con la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacando la disposición del municipio para mantener la coordinación en favor de la tranquilidad de las familias.

Durante su participación en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, celebrada en la Ciudad de México, Mijes resaltó que la colaboración constante entre los distintos niveles de gobierno ha generado resultados positivos en Escobedo, logrando una reducción superior al 40 por ciento en los delitos de alto impacto.

"El trabajo en equipo es fundamental para avanzar hacia un país más seguro, con comunidades en paz y mejores oportunidades para la ciudadanía," enfatizó el Alcalde Andrés Mijes.

Fortalecimiento de la Cooperación y Experiencias Exitosas

El encuentro reunió a representantes de más de 50 municipios del país con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, compartir experiencias exitosas y consolidar acciones conjuntas en materia de prevención, inteligencia y respuesta que mejoren las condiciones de seguridad a nivel local y nacional.

FOTO (2).jpeg

En la asamblea se abordaron modelos exitosos de seguridad, herramientas tecnológicas y esquemas de coordinación interinstitucional que han impactado favorablemente los indicadores delictivos en diversas localidades. Estas experiencias serán clave para seguir fortaleciendo la estrategia local de Escobedo.

Escobedo, Pionero en Acreditación Policial

El Alcalde Mijes subrayó un factor distintivo de su municipio: Escobedo es el único municipio de Nuevo León que cuenta con una corporación policial con Triple Acreditación Internacional CALEA.

Esta distinción avala el cumplimiento de altos estándares en profesionalización, protocolos operativos, transparencia y atención ciudadana.

Alineación con la Visión de la Presidenta Sheinbaum

Para concluir, Mijes reafirmó que Escobedo continuará alineado a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sumando esfuerzos para consolidar acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.


Comentarios

Etiquetas:
