Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas

Lo que debía ser una entrevista ligera para celebrar su reciente triunfo se convirtió en uno de los momentos más tensos de la televisión hispana.

Fátima Bosch acudió al programa Pica y se extiende, de Telemundo, pero terminó abandonando el estudio antes de concluir sus compromisos.

La tensión inicia con una pregunta sobre desigualdad en Miss Universo

Desde el comienzo, el ambiente cambió cuando el conductor Carlos Adyan planteó una pregunta sobre el acceso desigual al certamen, especialmente para concursantes cuyos pasaportes complican los viajes internacionales.

Aunque formulada en tono reflexivo, la interrogante generó incomodidad evidente en Bosch, según el equipo del programa.

La Miss Universo respondió marcando distancia de las decisiones internas del certamen:

“Yo no sé las reglas a fondo… todas deberían tener las mismas oportunidades, pero como organización es una empresa y es un trabajo”.

Agregó que, al tratarse de un rol que implica viajar por el mundo, es lógico que se elija a alguien con facilidad para desplazarse internacionalmente.

La situación empeora con el tema de la demanda contra Nawat Itsaragrisil

La conversación se tensó aún más cuando los conductores preguntaron sobre la demanda que enfrenta Nawat Itsaragrisil.

Adyan recalcó que no se trataba de rumores, sino de documentos legales:“Ella tenía toda la potestad de responder lo que quisiera… pero no esperaba la pregunta y su cara cambió”.

La Miss Universo recalcó que no tenía nada que ver con esas cosas, ya que su trabajo es ser la voz de las mujeres de todo el mundo y pidió no relacionar su participación con los temas externos.

"Vivimos en una sociedad donde creo que todavía les molesta ver a una mujer que gane de una manera limpia, que logre un merito por si sola".

La tabasqueña expresó su inconformidad: “Nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar; solo me preguntan cosas polémicas.”

La salida inesperada de Bosch del estudio

Minutos después, la entrevista quedó abruptamente inconclusa.

El equipo se enteró de que Bosch había abandonado las instalaciones sin previo aviso.

“Ella decidió abandonar las instalaciones”, relató Adyan.

Lourdes Stephen añadió que la producción tenía preparada una celebración con mariachis, pero la Miss Universo se negó a participar alegando que “no tenía nada que celebrar”.

El episodio culminó con un detalle que generó aún más comentarios en redes: según la producción, Bosch entregó su vestuario, se cambió y dejó el lugar en un vehículo de aplicación, rechazando el transporte oficial de la cadena.

Carlos Adyan cerró el programa defendiendo las preguntas realizadas: “Si te molesta este tipo de preguntas es por algo… No estamos inventando información; se basaron en documentos de demandas. Es una lástima”.

