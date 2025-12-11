Podcast
Miguel_Flores_ee3dd012ac
Nuevo León

Destaca Miguel Flores reducción del 70% en delitos en Nuevo León

El funcionario reafirmó el compromiso de seguir trabajando con las autoridades federales y municipales para mantener y mejorar la seguridad en el estado

  • 11
  • Diciembre
    2025

Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, anunció una reducción del 70% en homicidios dolosos en noviembre de 2025, comparado con el mes de mayor incidencia en 2024.

Esta mejora se atribuye a la estrategia de seguridad implementada y la coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

“El mes con mayor incidencia de homicidios dolosos en 2024 fue junio y, comparado con noviembre de 2025, Nuevo León presenta una reducción del 70 por ciento. Estos resultados reflejan el fortalecimiento operativo y una coordinación permanente entre corporaciones, con una estrategia clara y efectiva en beneficio de las y los neoleoneses”, explicó.

Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, Flores destacó que la disminución en el promedio diario de homicidios dolosos es del 67% en los últimos 14 meses, lo que refleja el éxito de la estrategia.

JOiB4IwjH8engCuMz30HxGpIm7T1ZQKujJg2B9Y7.jpg

El funcionario reafirmó el compromiso de seguir trabajando con las autoridades federales y municipales para mantener y mejorar la seguridad en el estado.

“Se trata de una reducción muy significativa a nivel nacional, que confirma que la estrategia va por buen camino. La coordinación entre los tres niveles de Gobierno ha dado resultados y no vamos a bajar la guardia”, afirmó.

La administración estatal continuará reforzando la colaboración para garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos.


Comentarios

Etiquetas:
