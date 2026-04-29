Ministro español llega a México para afianzar nueva etapa

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, inició este martes una visita oficial a México con el objetivo de fortalecer la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en una nueva etapa marcada por el diálogo político, la cooperación institucional y el acercamiento histórico.

Albares arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) procedente de República Dominicana y fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, María Teresa Mercado, en el marco de su tercera visita oficial al país.

La gira ocurre apenas días después del encuentro sostenido en Barcelona entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, reunión que simbolizó un avance significativo en la recomposición del vínculo bilateral.

Como parte central de su agenda, Albares sostendrá este miércoles una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, con quien firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México.

De acuerdo con autoridades españolas, este acuerdo refleja “la buena salud de las fraternales relaciones” entre ambos países y busca reforzar la cooperación en áreas estratégicas como comercio, cultura, inversión y diplomacia.

La visita se produce luego de años de fricciones derivadas de la exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente de Claudia Sheinbaum para que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de América.

El escenario comenzó a cambiar tras las recientes declaraciones del rey Felipe VI, quien reconoció que en ese proceso histórico hubo “mucho abuso”, expresión que fue recibida positivamente por el Gobierno mexicano.

Agenda histórica, cultural y empresarial

Durante su estancia, Albares sostendrá encuentros con empresarios y representantes de la Cámara de Comercio de España en México, además de participar en actividades culturales y académicas.

Entre ellas destaca una ofrenda floral en la tumba del expresidente Lázaro Cárdenas, recordado por haber recibido a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil.

Asimismo, inaugurará la exposición La mitad del mundo y encabezará eventos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Museo Nacional de Antropología, institución reconocida este año con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Memoria y cooperación futura

El canciller español también recorrerá el Consulado de España en México para revisar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, vinculada al reconocimiento histórico de ciudadanos españoles y sus descendientes.

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