Emiten recomendaciones para cuidar a mascotas del calor en CDMX

Las recientes olas de calor en la capital del país han elevado la preocupación por el bienestar de los animales de compañía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió que perros y gatos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, por lo que llamó a la población a extremar cuidados.

A través de la Brigada de Vigilancia Animal, la dependencia explicó que el golpe de calor puede presentarse cuando las mascotas permanecen en espacios sin ventilación o expuestas de manera prolongada al sol, condiciones que pueden derivar en complicaciones graves.

#TemporadaDeCalor l Ante las altas temperaturas que se registran en la #CiudadDeMéxico, la Brigada de Vigilancia Animal te brinda las siguientes recomendaciones para que mantengas frescos, seguros y protegidos a tus animales de compañía. pic.twitter.com/nWO8LvlAAI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 29, 2026

Síntomas de alerta en perros y gatos

Las autoridades señalaron que existen signos claros que pueden indicar que una mascota está sufriendo un golpe de calor. Entre los más comunes destacan:

Jadeo excesivo

Encías y lengua con coloración rojo intenso o azulada

Mareos, debilidad o desorientación

Vómito o salivación abundante

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es actuar de inmediato y trasladar al animal a atención veterinaria, ya que el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia.

Medidas para proteger a las mascotas

La dependencia capitalina reiteró una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante esta temporada:

Mantener agua limpia y fresca disponible en todo momento

disponible en todo momento Evitar paseos entre las 10:00 y las 18:00 horas

No dejarlos en azoteas ni dentro de vehículos cerrados

ni dentro de Asegurar espacios con sombra y ventilación

Verificar la temperatura del asfalto antes de salir

También se insistió en que dejar a una mascota dentro de un automóvil, incluso por pocos minutos, puede ser letal debido a la rápida acumulación de calor.

Cabe señalar que el golpe de calor representa una emergencia médica para perros y gatos, debido a que su organismo no regula la temperatura corporal de la misma forma que el de los humanos.

La exposición prolongada al calor puede provocar fallas en órganos vitales.

El riesgo es mayor en animales de edad avanzada, con sobrepeso o de razas braquicefálicas, como pug o bulldog, que presentan dificultades respiratorias.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México subrayó que la prevención depende directamente de los dueños, quienes deben mantenerse atentos a cualquier cambio en el comportamiento de sus animales.

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