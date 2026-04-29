Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_47_7cff099fe1
Nacional

Detienen a cuatro sospechosos por asesinato de familia en CDMX

Cuatro personas fueron detenidas en el Estado de México por su presunta participación en el asesinato de cuatro integrantes de una familia

  • 29
  • Abril
    2026

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas en el Estado de México por su presunta participación en el asesinato de cuatro integrantes de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en un caso que ha conmocionado a la capital por la violencia del crimen.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, monitoreo de videovigilancia y coordinación interinstitucional entre la SSC capitalina, autoridades del Estado de México, policías municipales de Atizapán y dependencias del Gabinete de Seguridad federal.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, este último señalado como probable autor material y quien, durante el operativo, disparó contra policías antes de ser herido y detenido.

Crimen estremeció a Nueva Santa María

El multihomicidio ocurrió el pasado 28 de abril en una vivienda ubicada en la calle Begonias, colonia Nueva Santa María, donde fueron encontrados sin vida dos adultos y dos menores de edad, de 12 y 16 años.

Las víctimas presentaban heridas por arma punzocortante y signos de violencia, mientras vecinos reportaron haber escuchado ruidos extraños y ladridos durante la madrugada.

Tras el hallazgo, el análisis de cámaras del C2 Poniente permitió identificar una camioneta robada de la familia que salió rumbo al Estado de México.

Con apoyo del C5 mexiquense, se rastreó el vehículo hasta Atizapán de Zaragoza, donde fue interceptado por fuerzas de seguridad.

En paralelo, una segunda camioneta fue localizada en un hotel de Ciudad López Mateos.

Durante la operación se aseguraron dos armas de fuego, un silenciador, cartuchos, presuntas drogas y diversos objetos de valor posiblemente sustraídos del domicilio.

Autoridades indagan una posible relación sentimental entre Emiliano “N” y una de las víctimas, lo que habría facilitado el acceso al inmueble.

Esta conexión podría ser clave para esclarecer el móvil del crimen, que podría estar vinculado con robo, despojo o incluso extorsión, luego de que en la escena fuera localizado un mensaje que abrió nuevas líneas de investigación.

Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos podrían formar parte de una organización criminal dedicada a robo, despojo de propiedades y narcomenudeo en el Estado de México y zonas limítrofes con la capital.

La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía capitalina, continuará las investigaciones para determinar responsabilidades, redes criminales y el móvil definitivo detrás de uno de los crímenes familiares más impactantes recientes en la Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
Whats_App_Image_2026_04_30_at_12_19_21_PM_0431dccad5
Recibe de la Peña a 10 nuevos elementos para Policía de Santiago
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_21_18_PM_1b974dab2e
Refuerza San Pedro seguridad y rescate con capacitación en EUA
publicidad

Últimas Noticias

escena_britney_spears_51c31f78aa
Britney Spears es acusada de conducir ebria en California
escena_alexis_ayala_cinthia_aparicio_1f87096ada
Alexis Ayala confirma separación de Cinthia Aparicio
nacional_fernando_n_c5be84e574
Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×