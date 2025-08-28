Cerrar X
SC_4b1a5ac0cd
Nacional

Morena eligen a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado

La senadora Laura Itzel Castillo asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, sucediendo a Gerardo Fernández Noroña

  • 28
  • Agosto
    2025

A partir del 1 de septiembre, la senadora Laura Itzel Castillo asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, sucediendo a Gerardo Fernández Noroña.

Castillo encabezará el segundo año de la LXVI Legislatura (2024-2027), una vez que su designación sea ratificada por el pleno de los legisladores.

El Grupo Parlamentario de Morena aprobó por unanimidad proponer a Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones.

La bancada destacó su amplia trayectoria, compromiso con las causas sociales y militancia de izquierda, describiéndola como “una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”.

La renovación de la Mesa Directiva, programada para el 1 de septiembre, es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado. 

Asimismo, se anunció que la senadora yucateca Verónica Camino Farjat ocupará una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo Juárez es una arquitecta y política mexicana, actualmente miembro del partido Morena.

Hija del líder izquierdista Heberto Castillo, ha tenido una destacada trayectoria en la política y la administración pública, especialmente en la Ciudad de México.

Representa a Morena por lista nacional en la LXVI Legislatura.

Ocupó curules en las legislaturas LVII (1997-1999) y LXI (2009-2012) por representación proporcional, representando al Partido del Trabajo (PT) en la última.

Nombrada por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, lideró políticas de vivienda y desarrollo urbano.

Gestionó el sistema de transporte público capitalino bajo los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva.

Designada por Cuauhtémoc Cárdenas, impulsó proyectos de mejoramiento urbano y participación ciudadana.

Participó en decisiones estratégicas del sector energético, designada por López Obrador, aunque su nombramiento generó críticas por no cumplir con los requisitos de experiencia en el sector.

Inició su carrera legislativa representando al PRD.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T154632_266_0b1f15d3e5
Laura Itzel Castillo es nueva presidenta del Senado: Noroña
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T151853_438_faa9838e51
De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_57_03_PM_8b5b57303c
Se registra incendio en paquetería en Monterrey. 
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×