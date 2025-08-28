Morena eligen a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado

A partir del 1 de septiembre, la senadora Laura Itzel Castillo asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, sucediendo a Gerardo Fernández Noroña.

Castillo encabezará el segundo año de la LXVI Legislatura (2024-2027), una vez que su designación sea ratificada por el pleno de los legisladores.

El Grupo Parlamentario de Morena aprobó por unanimidad proponer a Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones.

En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo.



Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores.

La bancada destacó su amplia trayectoria, compromiso con las causas sociales y militancia de izquierda, describiéndola como “una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”.

La renovación de la Mesa Directiva, programada para el 1 de septiembre, es clave para la conducción de las sesiones, el orden del debate y la representación institucional del Senado.

Asimismo, se anunció que la senadora yucateca Verónica Camino Farjat ocupará una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo Juárez es una arquitecta y política mexicana, actualmente miembro del partido Morena.

Hija del líder izquierdista Heberto Castillo, ha tenido una destacada trayectoria en la política y la administración pública, especialmente en la Ciudad de México.

Representa a Morena por lista nacional en la LXVI Legislatura.

Ocupó curules en las legislaturas LVII (1997-1999) y LXI (2009-2012) por representación proporcional, representando al Partido del Trabajo (PT) en la última.

Nombrada por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, lideró políticas de vivienda y desarrollo urbano.

Gestionó el sistema de transporte público capitalino bajo los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva.

Designada por Cuauhtémoc Cárdenas, impulsó proyectos de mejoramiento urbano y participación ciudadana.

Participó en decisiones estratégicas del sector energético, designada por López Obrador, aunque su nombramiento generó críticas por no cumplir con los requisitos de experiencia en el sector.

Inició su carrera legislativa representando al PRD.

